Макс Барских тайно вывез семью из страны
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Макс Барских тайно вывез семью из страны

Макс Барских тайно вывез семью из страны
Певец Макс Барских решил пойти на войну. Украинский артист, который решил пойти в армию, сообщил о том, что вывез всех членов семьи за пределы страны. Где они находятся — артист не сообщает. 32-летний исполнитель хита «Неверная» рассказал, где находится его семья, пока на Украине идет спецоперация. По его словам, всех членов семьи он вывез за границу. Двое суток сам был за рулем, не спал, но увез близких в безопасное место. Где именно находятся его близкие, артист не поведал.
Макс Барских - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я собрал всех членов семьи и отправил их за границу. Решили идти ближе к границе, а по пути проезжала техника. Это было безумно. Это было похоже на чертов фильм. Я не спал два дня подряд за рулем. К третьему дню я почувствовал, что нахожусь под действием наркотиков. Потом я вернулся в Киев», — поделился с журналистами Барских. Сам певец недавно решил вступить в армейские ряды. Насколько долго он там пробудет — неизвестно. Все гастроли по городам России с начала спецоперации музыкант отменил. Деньги за билеты не вернул поклонникам, заявив, что отдал их на нужды благотворительным организациям. Тем не менее, у Барских хватает времени вести соцсети, в которых он часто ругается с бывшими коллегами по цеху — Тимати, Иосифом Пригожиным, а также занимается оскорблением русских поклонников, называя их тупоголовыми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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