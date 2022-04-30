Максим Галкин потерял все

Украинская ведущая рассказала, что у артиста Максима Галкина все отобрали. Если в самом начале Максим Галкин утверждал, что их поездка в Израиль носит временный характер, то теперь, по всей видимости, звезды планируют задержаться там надолго. В России телеведущий остался без работы, а на новом месте он очень востребован. В марте Максим Галкин и Алла Пугачева в числе первых покинули Россию. Звездное семейство обосновалось в Израиле и возвращаться на родине пока не планируют, тем более что в России 45-летнего юмориста называют не иначе как предателем. С критикой в адрес Галкина выступают многие коллеги по цеху, в том числе Маргарита Симоньян, которая на днях сделала громкое заявление по поводу отъезда Максима из страны. Но среди звезд немало и тех, кто поддерживает шоумена. Среди них — украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о недавнем разговоре с Галкиным.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам 42-летней Ефросининой, пару дней назад она созванивалась с Галкиным и тот признался, что потерял в России абсолютно все. По слухам, сейчас в отношении него в стране готовится уголовное дело. «Мы созвонились на днях. Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет», — рассказала телеведущая украинскому телевидению. Действительно, в России, по словам многочисленных источников, Галкина действительно не ждут. Ему даже нашли замену в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Впрочем, сам телеведущий относится к происходящему философски, тем более что в Израиле его дела идут на лад, а билеты на концерты раскупаются как горячие пирожки.