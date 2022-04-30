Напоминаем: Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Сегодня, 14:25 Вадим Карасев
В последний день апреля есть последняя возможность забрать две игры по программе Games With Gold, которые предлагаются «золотым» подписчикам Xbox Live и подписчикам сервиса Xbox Game Pass Ultimate. Если вы еще не забрали к себе на аккаунт игры Another Sight и MX vs. ATV Alive, сейчас еще можно это сделать.
Another Sight
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Another Sight
ANOTHER SIGHT — сюрреалистичное фэнтези-приключение с элементами стимпанка, события которого разворачиваются в Лондоне в 1899 году, в самом конце викторианской эпохи.
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MX vs. ATV Alive
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MX vs. ATV Alive
Примите участие в соревнованиях, борясь за место в напряженных гонках в новой игре франшизы MX vs ATV.
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По материалам: newxboxone