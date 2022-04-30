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"Наша концепция — без политики": группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске

"Наша концепция — без политики": группа "Би-2" объяснила отмену концерта в Омске

Группа "Би-2" выпустила официальное заявление, в котором объяснила, по какой причине сорвался концерт коллектива в Омске 28 апреля.

Ранее сообщалось, что выступление было внезапно отменено за несколько минут до начала. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник объявил зрителям через рупор, что группа отказалась выходить на сцену из-за баннера в поддержку президента России ("Za президента").

Однако, по словам музыкантов, дело обстояло иначе. Артисты объяснили, что на всех своих шоу они выстраивают вокруг сцены черный "кабинет", чтобы обеспечить ее визуальную изоляцию. Администрация площадки была предупреждена об этом, но перед самым началом шоу вызвала автокран и начала разбирать декорации, так как "сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия". Также организаторы концерта заблокировали входы для зрителей.

Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место и фактически отказали нам в проведении концерта. Мы пытались [объяснить], что вкупе с отказом впускать наших поклонников, они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны. Концерт провести не удалось,

— заявили музыканты, подчеркнув, что их концепция — "без политики".

На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов и убеждений, которых объединяет любовь к музыке.


Концерт группы "Би-2"

Группа извинилась перед омскими слушателями и пообещала вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

Омск известный гоп-сити, но сорвать концерт Би-2, да еще и самим организаторам, это уже предел. <...> Хамство вопиющее. Стоило бы подать в суд. Кстати, это могут сделать и сами поклонники, мотайте на ус (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— прокомментировал произошедшее телеграм-канал "Модные хроники Злой Киски".

Мы знали что омичи невменяемые в плане организации, но что настолько... <...> Можно же было по-человечески все решить, вместо этого они разгромили комнату в хлам и не пустили зрителей. Омичи в своем репертуаре, никакого уважения,

— написали в телеграм канале "Бабская курилка".

О ситуации высказалась в своем телеграм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Вся эта история вокруг Би2 — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко.

Захарова также осудила "культуру отмены" и призвала россиян никого не травить "в верноподданническом угаре".⠀

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в беседе с 5-tv.ru призвал участников "Би-2" четко обозначить свою позицию —  имея в виду, вероятно, ситуацию на Украине в целом.


Вадим Самойлов

Сейчас такие времена, что хочешь не хочешь, а выбор-то делать придется. И любые такие поступки, как то попытка снимать баннер, и особенно попытка потом объяснить, что произошло, — они наружу вылезают. Я хотел бы, чтобы ситуация разрешилась таким образом, чтобы группа официально заявила, что произошло. Без увиливаний, без вот этих попыток усидеть на двух стульях.

Самойлов не раз бывал в Донбассе за время конфликта в этом регионе и был награжден орденом за заслуги главой ЛНР. Группа "Би-2" ранее неоднократно отказывались выступать на концертах в поддержку Донбасса. Напомним, что семьи Левы и Шуры Би-2 давно проживают за границей. Оба участника группы — граждане Израиля, а у Шуры есть также австралийский паспорт.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Блоги / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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