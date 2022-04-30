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Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении

Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Звезда «Лондонграда», 33-летний актер Никита Ефремов сообщил, что улетел из России, а куда не уточнил. Пока Михаил Ефремов отбывает срок в белгородской колонии, его старший сын покинул Россию. О том, что 33-летний Никита находится далеко за пределами родины, стало известно на премьере очередного сериала. Во время светского мероприятия гостям показали видео с обращением Ефремова, который лично рассказал о своем отъезде. «Я в 27 часах лёта», — удивил публику Ефремов. Где он сейчас и как долго будет отсутствовать, Ефремов уточнять не стал», — пишет МК.
Никита Ефремов Возможно, актер уехал в отпуск, воспользовавшись перерывом в работе. Ефремов всегда любил путешествовать, что видно по его ленте с фотографиями в соцсетях. Но нельзя исключать и вероятность того, что Никита решил эмигрировать. Он мог «вдохновиться» примером Чулпан Хаматовой, навсегда уехавшей жить в Латвию. Кстати, буквально на днях Ксения Собчак предсказала скорое возвращение большинства сбежавших звезд. Она считает, что у уехавших скоро закончатся деньги, а найти работу за границей им будет очень трудно. Многие поймут, что совершили ошибку и будут вынуждены вернуться обратно. Впрочем, та же Хаматова прекрасно устроилась в Риге, где друзья помогли ей с поиском работы в местном театре. Что касается отца Ефремова, то он не скоро сможет выйти на свободу. Недавно адвокаты Михаила Олеговича предприняли попытку смягчить его наказание за смертельное ДТП в нетрезвом виде. Однако шансов на досрочное освобождение у актера почти нет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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