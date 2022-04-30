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Никита Пресняков может распродать имущество Аллы Пугачевой

Никита Пресняков может распродать имущество Аллы Пугачевой
По слухам, за имуществом Примадонны будет приглядывать ее внук - музыкант Никита Пресняков. Возвращение Аллы Пугачевой в Россию после нападок на нее со стороны Маргариты Симоньян становится все менее вероятным. И в этой связи поклонников певицы интересует, что же будет с ее подмосковным замком в деревне Грязь. Ходили слухи, что сейчас особняк пустует: мол, певица отправила всю обслугу по домам, оставив лишь охранника. Однако журналистка Алена Жигалова озвучила несколько иную информацию. Она утверждает, что заботу о доме Пугачева поручила старшему внуку Никите Преснякову. Правда, музыканту эта недвижимость по наследству не перейдет, он всего лишь проследит, чтобы замок оставался в надлежащем состоянии, пока его не продадут.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «По некоторой информации, после отъезда звездной пары за замком и его территорией присматривает внук певицы Никита Пресняков, а само подмосковное имение артистов скоро выставят на продажу», — сообщила Жигалова в своем YouTube-шоу. Однако найти покупателя на шикарный особняк в пять этажей в нынешних условиях будет непросто. По оценкам риелторов, имение Пугачевой стоит порядка 10 миллиардов рублей, и непонятно, кто решится потратить такую сумму на дом. «Если оценивать как просто дом — это одна цена. Если учитывать, что в замке проживала Алла Пугачева… Возможно, кто-то из ее обеспеченных поклонников захочет приобрести замок как реликвию, раритет, исторический объект. В этом случае цена будет выше», — уточнила риелтор Арина Лац в беседе с NEWS.ru.   Напомним, Алла Пугачева в настоящее время живет с семьей в Израиле. Певица снимает дом в курортной Кесарии, за который платит порядка миллиона рублей в месяц. Во внушительную сумму, сопоставимую с арендой израильской виллы, обходится артистке и содержание подмосковного замка. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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