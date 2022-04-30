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Николай Фоменко рассказал об общении с детьми

Николай Фоменко рассказал об общении с детьми
Актер и ведущий Николай Фоменко надеется, что его похоронят дети. Артист был женат четыре раза, у него 5 детей. Первая дочь появилась в браке Николая с Еленой Лебедевой. Еще одну дочь и сына ему родила Мария Голубкина. В последнем браке с Натальей Кутобаевой у актера родились еще двое сыновей. Николай признался, что у него прекрасные отношения с детьми, и секрет этого прост. «Я ими занимаюсь 24 на 7. Вот, собственно, и весь секрет – будьте с детьми, работайте с ними, занимайтесь с ними спортом, музыкой. Не отправляйте их с няней на край света, делайте все сами… Мой жизненный опыт говорит о том, что все эти истории, связанные с публичностью, приходят и уходят, а дети остаются. Кто-то же нас похоронит. И важно, чтобы это были дети, которые от нас не отвернулись», — философски подвел черту Фоменко.
Николай Фоменко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом он признался, что вовсе не собирается звонить им каждый день – просто потому, что они практически никогда не расстаются. «Зачем мне им звонить, когда они все время при мне? Те, кто сейчас вдали, конечно, они 24 на 7 онлайн, всегда на связи», — заявил «Антенне» Николай. Николай Фоменко редко показывает детей публике, а уж тем более появляется в свете. Но в прошлом году ради открытия фестиваля «Черешневый лес» Николай сделал исключение. На премии Ивана Янковского артист появился вместе со своим сыном Василием. Мальчик очаровал коллег и друзей продюсера вежливостью и галантными манерами. Василий появился на свет в последнем браке Фоменко. С его матерью Натальей Кутобаевой Николай узаконил отношения сразу же после развода с Марией Голубкиной.  Николай признавался, что именно с рождением Василия его взгляды на жизнь кардинально переменились. Сейчас он старается проводить все свободное время с семьей и детьми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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