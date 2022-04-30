Никонов рассказал, для чего Запад накачивал оружием Украину

09:08 Автор: Екатерина Кутузова

Поставки на Украину западного оружия и подготовка местных военных инструкторами НАТО говорит о том, что из страны готовили «ящик с динамитом». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Это просто один из инструментов американского уничтожения России. Из Украины готовили ящик с динамитом, который должен был взорваться и уничтожить нас», — сказал депутат.

Вместе с тем, считает политик, альянс скорее всего не станет официально заявлять об отправке своих войск в Украину, так как нет стран, в которых бы была общественная поддержка идеи воевать с Россией.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с нападениями украинских силовиков.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

122