Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Сегодня, 12:45 Вадим Карасев
Подразделение Xbox выпустило обновление прошивки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, которое сейчас касается только инсайдеров уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead. Обновление исправляет различные проблемы и добавляете интересную новую функцию.
Теперь инсайдеры на Xbox имеют возможность просматривать информацию о секретных достижениях. В списке достижений нужно выбрать секретное и нажать «показать детали». После этого отобразятся детали, как получить секретное достижение.
На данный момент нет информации о том, когда новая функция станет доступна всем игрокам на приставках Xbox.
По материалам: newxboxone