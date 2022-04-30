Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений

Вадим Карасев





Подразделение Xbox выпустило обновление прошивки для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, которое сейчас касается только инсайдеров уровней Alpha и Alpha Skip-Ahead. Обновление исправляет различные проблемы и добавляете интересную новую функцию.

Теперь инсайдеры на Xbox имеют возможность просматривать информацию о секретных достижениях. В списке достижений нужно выбрать секретное и нажать «показать детали». После этого отобразятся детали, как получить секретное достижение.

На данный момент нет информации о том, когда новая функция станет доступна всем игрокам на приставках Xbox.