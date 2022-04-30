Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 23 по 30 апреля, стала интересной для подписки Game Pass. Добавили ранее анонсированные игры, один неожиданный сюрприз, плюс появились указания, что целый ряд ожидаемых игр скоро пополнят Game Pass. Обо всем по порядку в еженедельной сводке новостей.

Новые игры в Game Pass

За эту неделю в подписку Game Pass добавили следующие игры:

BugsnaxUnsouledNBA 2K22

Отметим, что NBA 2K22 стала сюрпризом этой недели — проект добавили в подписку 28 апреля, хотя заранее никто не анонсировал, что игра станет доступна в Game Pass.

Скоро появятся в Game Pass

Целый ряд интересных проектов были на этой неделе официально заявлены к появлению в Game Pass, среди них:

This War of Mine: Final Cut — 10 мая 2022 годаFloppy Knights — 24 мая 2022 годаMatchpoint — Tennis Championships — 7 июля 2022 годаDisney Dreamlight Valley — летом 2022 года

Стоит сказать, что кроме официально подтвержденных релизов в Game Pass, появились слухи, что в начале мая игры FIFA 22 и Battlefield 2042 добавят в Game Pass Ultimate (за счет EA Play).

Удаляют из Game Pass

Сегодня, 30 апреля, из подписки Game Pass удаляют следующие 4 игры:

Cricket 19 (Xbox, PC, xCloud)Outlast 2 (Xbox, PC, xCloud)Secret Neighbor (Xbox, PC, xCloud)Streets of Rage 4 (Xbox, PC, xCloud)

Кроме того, на этой неделе стало известно, что игра Grand Theft Auto: San Andreas – Definitive Edition скоро покинет подписку Game Pass.

Новости Game Pass

Несколько интересных новостей о подписке Game Pass за эту неделю:

Новый перк доступен бесплатно подписчикам Game Pass UltimateУже известно о 8 новых релизах, которые пополнят Game Pass в мае