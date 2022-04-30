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Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine

Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine


Вышедший в прошлом году проект Psychonauts 2 уже успел стать самым продаваемым от студии Double Fine. Об этом сообщила Лизетт Титре-Монтгомери, бывший арт-директор студии. Она, подводя итоги работы в Double Fine, заявила, что ее лидерство «привело к выпуску Double Fine игры с самым высоким рейтингом и самой продаваемой игрой на сегодняшний день».


Отметим, что точная информация по продажам Psychonauts 2 не раскрывается. Известно, что первая часть серии Psychonauts была продана тиражом выше 1,7 миллионов к 2015 году. Похоже, что Psychonauts 2 смогла преодолеть этот результат менее чем за год.

Напомним, что игра Psychonauts 2 вышла на всех актуальных игровых платформах, а не только на Xbox и PC. Но на Xbox и PC сразу после релиза игра Psychonauts 2 попала в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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