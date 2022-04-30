Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин подписал указ о поддержке волонтеров в ДНР и ЛНР

Путин подписал указ о поддержке волонтеров в ДНР и ЛНР

Тема: Военная операция на Украине


17:25  Автор: Виктория Карташева


Источник: pravo.gov.ru



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, устанавливающий также выплаты по 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров должны определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности в Донбассе. ФСБ и Минобороны в свою очередь поручено обеспечить волонтерам безопасное и организованное пересечение госграницы.


Читайте также:

• Президент установил выплаты на случай ранения командированных в ДНР и ЛНР • Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ в Донбассе • СК возбудил дело по факту обстрела военными ВСУ жилых кварталов в Донецке

Помимо этого, указом устанавливается, что в случае смерти волонтеров во время спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине их семьям выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения или иного увечья волонтеры получат выплату в три миллиона рублей, следует из документа. Правительство также должно в течение недели определить порядок осуществления соответствующих выплат, а также порядок медицинского страхования волонтеров на период их пребывания в Донбассе.

Ранее президент также установил выплаты на случай ранения командированных в ДНР и ЛНР. Согласно указу, в случае гибели, командированных для выполнения задач в ДНР и ЛНР, их семьям выплатят пять миллионов рублей. Тем, кто получил ранение, полагается единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.



#Украина #Донбасс #деньги

Ещё материалы: Владимир Путин


979
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox
Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox
Давид Манукян скрывает новую девушку
Давид Манукян скрывает новую девушку
Максим Галкин потерял все
Максим Галкин потерял все
Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine
Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine
Напоминаем: Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Напоминаем: Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры
5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox
Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей

Топ на сегодня

17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды
17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов, родители, возраст (фото)
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов,
Лолита Милявская откровенно рассказала о своей семье
Лолита Милявская откровенно рассказала о своей семье
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри рассказал о своей работе: "Быть дизайнером означает быть слугой"
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри рассказал о своей
Улыбающийся Максим Галкин после скандальных заявлений Симоньян вышел на связь
Улыбающийся Максим Галкин после скандальных заявлений Симоньян вышел

Еще по теме

Президент России подписал закон о волонтерстве
Путин удвоил размер госпремий и президентских премий в области науки и культуры
Путин увеличил размер единовременной выплаты из материнского капитала
Опубликован указ президента о назначении Васильевой главой Минобрнауки