Путин подписал указ о поддержке волонтеров в ДНР и ЛНР

Тема: Военная операция на Украине

17:25 Автор: Виктория Карташева

Источник: pravo.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, устанавливающий также выплаты по 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров должны определить порядок отбора и подготовки волонтеров для деятельности в Донбассе. ФСБ и Минобороны в свою очередь поручено обеспечить волонтерам безопасное и организованное пересечение госграницы.





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Помимо этого, указом устанавливается, что в случае смерти волонтеров во время спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине их семьям выплатят пять миллионов рублей. В случае ранения или иного увечья волонтеры получат выплату в три миллиона рублей, следует из документа. Правительство также должно в течение недели определить порядок осуществления соответствующих выплат, а также порядок медицинского страхования волонтеров на период их пребывания в Донбассе.

Ранее президент также установил выплаты на случай ранения командированных в ДНР и ЛНР. Согласно указу, в случае гибели, командированных для выполнения задач в ДНР и ЛНР, их семьям выплатят пять миллионов рублей. Тем, кто получил ранение, полагается единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.

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