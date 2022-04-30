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Расчеты за стройматериалы при казначейском сопровождении хотят ускорить

Расчеты за стройматериалы при казначейском сопровождении хотят ускорить

16:09  Автор: Виктория Карташева


Законопроект: № 116261-8



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, в частности, предусматривающий ускорение расчетов за поставленные товары, в том числе строительные материалы, при казначейском сопровождении средств, предоставляемых из бюджетов на основании госконтрактов.

Так, законопроектом, разрешается перечислять оплату за поставленные товары по госконтрактам и договорам сразу на расчетный счет поставщика, без открытия лицевого счета участника казначейского сопровождения в органе Федерального казначейства. При этом поставщикам стройматериалов предлагается перечислять таким образом и авансы по договорам в установленном Правительством порядке.

Помимо этого, документом предлагается увеличить до пяти миллионов рублей размер цены контрактов, определяющий обязательность применения казначейского сопровождения средств. Сейчас он установлен на уровне 600 тысяч рублей. 

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Также проектом закона предусмотрена интеграция в бюджетное законодательство полномочий Федерального казначейства по ведению реестра мер государственной (муниципальной) поддержки. Помимо этого, за Федеральным казначейством закрепляется право устанавливать порядок такого реестра, следует из документа. 

Законопроектом предполагается и частично приостановить на этот год действие положения Бюджетного кодекса, согласно которому средства по предоставленные в рамках исполнения гособоронзаказа для обеспечения ФСБ  средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом. Согласно пояснительной записке к документу, это делается для соблюдения условий госконтрактов, в которых есть положения о казначейском сопровождения таких средств. 

Президент России Владимир Путин в июле прошлого года подписал закон, установивший правила казначейского сопровождения. В частности, он закрепил в Бюджетном кодексе механизм казначейского сопровождения средств, предоставляемых из бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы, а также средств, источником финансового обеспечения которых являются средства соответствующего бюджета. 



#деньги #в регионах

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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