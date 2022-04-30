Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой

Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Журналисты раскрыли тайну фигуристки Евгении Медведевой. Отец Евгении Медведевой по национальности армянин. Об этом не любит распространяться звезда спорта, чем сильно огорчает соотечественников. 22-летняя фигуристка покорила чуть ли не весь мир своим талантом и стойкостью. Медведева завоевала многочисленные медали под флагом России, но оказалось, что она могла представлять и Армению, откуда родом ее папа. Вот только местная сборная не горела желанием забрать выдающуюся спортсменку себе. Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила: «Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», — но я лично с ней не разговаривала как президент федерации».
Евгения Медведева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать поменять фамилию и выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», — добавила Степанян. К слову и сама Евгения не планировала переезжать в Армению, чтобы бороться за честь этой страны. По словам фигуристки, своей родиной она считает Россию. «У меня отец армянин. Но с армянской культурой я не так близко знакома. Мне не приходилось кататься под армянских композиторов. Армянская кухня, наверное, тоже не совсем мне по вкусу, поэтому я больше русский человек», — делилась Медведева с Sports.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
Напоминаем: Эти 4 игры сегодня удаляют из Game Pass
Напоминаем: Эти 4 игры сегодня удаляют из Game Pass
6 способов найти общий язык и подружиться с Рыбами
6 способов найти общий язык и подружиться с Рыбами
Николай Фоменко рассказал об общении с детьми
Николай Фоменко рассказал об общении с детьми
Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции
Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой
Артур Смольянинов рассорился с крестным отцом Иваном Охлобыстиным
Артур Смольянинов рассорился с крестным отцом Иваном Охлобыстиным
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов, родители, возраст (фото)
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов,

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети, национальность, сколько лет, рост, вес (фото)
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети,
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья, родители, муж, новости (фото)
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья,

Еще по теме

Александр Горшков: Жалко Женю, но к сожалению, так получается, что первое место оно одно
Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут
Фигуристка Евгения Медведева планирует выступать на чемпионате России
Призер ОИ Авербух: решение об участии фигуристки Медведевой в исполкоме МОК верное