Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой

Журналисты раскрыли тайну фигуристки Евгении Медведевой. Отец Евгении Медведевой по национальности армянин. Об этом не любит распространяться звезда спорта, чем сильно огорчает соотечественников. 22-летняя фигуристка покорила чуть ли не весь мир своим талантом и стойкостью. Медведева завоевала многочисленные медали под флагом России, но оказалось, что она могла представлять и Армению, откуда родом ее папа. Вот только местная сборная не горела желанием забрать выдающуюся спортсменку себе. Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила: «Мы не хотели ее приглашать, не было ничего такого. Это Ари Закарян говорил ей: «Если хочешь, приезжай за сборную Армении выступать», — но я лично с ней не разговаривала как президент федерации».Евгения Медведева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Какой смысл приглашать ее, если она поменяла фамилию Бабасян на Медведева? Сейчас тоже не собираемся приглашать Евгению. У нас есть наша школа, где тренируются молодые и перспективные фигуристы. Лучше вырастить своих детей, которые не избегают своей фамилии для выступлении под армянским флагом, чем кого-либо уговаривать поменять фамилию и выступать за нашу сборную. Мы такое точно не сделаем», — добавила Степанян. К слову и сама Евгения не планировала переезжать в Армению, чтобы бороться за честь этой страны. По словам фигуристки, своей родиной она считает Россию. «У меня отец армянин. Но с армянской культурой я не так близко знакома. Мне не приходилось кататься под армянских композиторов. Армянская кухня, наверное, тоже не совсем мне по вкусу, поэтому я больше русский человек», — делилась Медведева с Sports.ru.