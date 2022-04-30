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СК возбудил дело по факту обстрела военными ВСУ жилых кварталов в Донецке

СК возбудил дело по факту обстрела военными ВСУ жилых кварталов в Донецке

Тема: Военная операция на Украине


13:20  Автор: Виктория Карташева


Источник: Следственный комитет



Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими жилых кварталов в Донецке 28 апреля. Об этом сообщается на сайте СК.

Согласно информации ведомства, днем 28 апреля с территории, которая находится под контролем украинских военнослужащих, был открыт огонь из крупнокалиберного артиллерийского вооружения по микрорайону «Текстильщик» Кировского района Донецка. В результате обстрела погибли четверо, 23 человека получили ранения. Помимо этого, были разрушены хозяйственные постройки.


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Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Военные следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Сейчас принимаются меры для установления причастных к этому. 

Ранее стало известно, что в СК помогут беженцам из ДНР и ЛНР в поиске родных. Для этого была открыта специальная горячая линия. В ведомстве подчеркнули, что наряду с вопросами бытового характера многих людей беспокоит утрата связи с родными, оставшимися в зоне проведения специальной военной операции.



#Украина #Донбасс


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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