Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass
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Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass

Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass


В начале этого года появилась информация, что сервис Ubisoft+ будет запущен на приставках Xbox. Однако, компания Ubisoft четко тогда заявляла, что «на релизе Ubisoft+ не будет частью Game Pass». Теперь же появилась обратная информация, тоже от представителя Ubisoft.

В официальном аккаунте Инстаграм Нидерландов в комментарии на пост с рекламой подписки Ubisoft+ один из пользователей попросил добавить подписку в Game Pass. На это официальный представитель Ubisoft ответил ему «скоро».


Стоит сказать, что это навряд ли можно считать официальным подтверждением выхода Ubisoft+ в Game Pass. Когда другие пользователи начали благодарить представителя Ubisoft за «утечку», он предложил «погуглить», а после вовсе перестал отвечать на комментарии.

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По материалам: newxboxone

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