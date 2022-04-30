Слух: Xbox может быть заинтересован в покупке Warner Bros. Games
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Слух: Xbox может быть заинтересован в покупке Warner Bros. Games

Слух: Xbox может быть заинтересован в покупке Warner Bros. Games


Еще в 2020 году появлялись слухи, что Warner Bros. рассматривает вариант с продажей игрового направления. Тогда эти слухи опровергли, а сейчас они разгорелись с новой силой.

Известный игровой инсайдер и аналитик Имран Хан с Fanbyte сообщил, что Warner Bros. вновь рассматривает вариант частичной или полной продажи игрового бизнеса. При этом, среди компаний, которые заинтересованы в покупке бизнеса, называется Xbox, EA, Take-Two, Sony, Tencent, Netease и PUBG Corp.


Другой игровой инсайдер и бизнес-аналитик Roberto Serrano напомнил, что в мае 2021 года правление Warner Bros. объявило, что компания Warner Bros. Games будет разделена на две части: одна будет включена в состав AT&T, а другая будет продана в ближайшие месяцы.


Поскольку нет информации о части бизнеса, которую планируется продать (если это действительно так), сложно оценить возможную сделку. Журналист Faizan Shaikh в Twitter написал, что потенциальному покупателю, если Warner Bros. решит продать игровое подразделение полностью, потребуется на менее $10 млрд.


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По материалам: newxboxone

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