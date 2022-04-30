Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
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Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде

Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Журналистка и бизнесвумен Тина Канделаки в шоке от лицемерия мировых звезд. В последнее время многие артисты стали говорить о ситуации на Украине. Леди Гага даже позволила себе нелицеприятно высказаться о русских на своем концерте. А вот Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли ООН, сначала отметила, что будет помогать беженцам с Украины. Она навестила украинских детей в больнице в Италии. А вот 30 апреля голливудская звезда оказалась во Львове. Джоли зашла в местное кафе, чем удивила официантов и других посетителей. По некоторым данным, она приехала с гуманитарной помощью. Кадры с актрисой вскоре облетели мир.
Тина Канделаки - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отреагировала на ее приезд Тина Канделаки. Телеведущая вспомнила, что и Шон Пенн побывала на Украине недавно. Она выразила свое негодование, что раньше артисты не оказывали помощи тем, кто страдал в ДНР и ЛНР. «Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?» — написала Тина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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