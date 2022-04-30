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В Китае ввели повышенные антиковидные меры перед Первомаем

В Китае ввели повышенные антиковидные меры перед Первомаем

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:52  Автор: Иван Антонов, Пекин



На. период пятидневных каникул, связанных с майскими праздниками, китайские регионы объявили о повышенных противоэпидемических мерах. Главная задача не допустить вспышек коронавируса, пишет ресурс «Фэнхуанван».

Одни из самых строгих мер введены в Пекине. Жителям мегаполиса запрещены туристические поездки в другие регионы, равно как прием гостей из других регионов Китая. Всем въезжающим в столицу необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 48 часов. Также требуется иметь зеленый «код здоровья» (приложение на смартфоне, фиксирующее перемещения владельца — прим.ред.), который присваивается только тем, кто не посещал зоны повышенной эпидемической опасности.

В соседнем с Пекином мегаполисе Тяньцзинь введены дополнительные меры предосторожности. Помимо предъявления отрицательного анализа, всем въезжающим в пределы города необходимо встать на учет по месту проживания, где местная администрация выдаст дополнительные инструкции.

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В провинции Цзилинь, где сильнейшую вспышку коронавируса только что удалось подавить правила еще более строгие. Въезд для граждан из зон повышенной эпидемической опасности подразумевает прохождение двухнедельного карантина, в период которого потребуется регулярно сдавать тесты.

В Шанхае, где зафиксирована самая мощная вспышка коронавируса, помимо жестких мер на въезд также введён строгий порядок выезда за пределы мегаполиса. Всем, кто хочет покинуть город необходимо на руках иметь два теста: на нуклеиновые кислоты, сданный за 48 часов и на антитела к коронавирусу — сделанный не раньше, чем за сутки.

В провинции Гуандун всем въезжающим гражданам придется сдавать тесты, как минимум, дважды в течение трех дней. На этот период необходимо будет избегать посещения массовых мероприятий, а также выхода из дома без необходимости. После этого предписано еще 11 суток самостоятельно следить за изменением здоровья, а о всех настораживающих признаках незамедлительно сообщать в медицинские учреждения.



#коронавирус #Китай #здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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