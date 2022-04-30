В Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

19:26 Автор: Виктория Карташева

Пункт пропуска на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области до 11 мая действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Его ввели 11 апреля. Об обстреле пункта пропуска на границе с Украиной в этом регионе сообщалось также 29 апреля.

«Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена», — отметил Старовойт.





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По его словам пограничники и военные ответным огнем подавили огневую точки. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

До этого Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 27 апреля в Курской области системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник. Губернатор рассказал, что ПВО отреагировала быстро и эффективно. В результате инцидента также никто не пострадал.

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