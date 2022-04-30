Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

В Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

В Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

19:26  Автор: Виктория Карташева



Пункт пропуска на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области до 11 мая действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Его ввели 11 апреля. Об обстреле пункта пропуска на границе с Украиной в этом регионе сообщалось также 29 апреля. 

«Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена», — отметил Старовойт.


Читайте также:

• Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска на границе с Украиной • В Курской области ночью перехватили украинский беспилотник • В Курской области введут высокий уровень террористической опасности

По его словам пограничники и военные ответным огнем подавили огневую точки. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

До этого Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 27 апреля в Курской области системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник. Губернатор рассказал, что ПВО отреагировала быстро и эффективно. В результате инцидента также никто не пострадал.



#Украина #происшествия #в регионах


20
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Forza Horizon по неизвестным причинам вернулась в продажу в Microsoft Store
Forza Horizon по неизвестным причинам вернулась в продажу в Microsoft
Слух: Xbox может быть заинтересован в покупке Warner Bros. Games
Слух: Xbox может быть заинтересован в покупке Warner Bros. Games
Анастасия Решетова оставила ребенка
Анастасия Решетова оставила ребенка
Лиза Арзамасова показала, как 9-месячный сын помогает папе варить кофе
Лиза Арзамасова показала, как 9-месячный сын помогает папе варить кофе
Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox
Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox
Давид Манукян скрывает новую девушку
Давид Манукян скрывает новую девушку
Максим Галкин потерял все
Максим Галкин потерял все
Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine
Psychonauts 2 стала самой продаваемой игрой Double Fine
Напоминаем: Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры бесплатно по Games With Gold
Напоминаем: Сегодня последняя возможность забрать эти 2 игры
5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox

Топ на сегодня

17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды
17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов, родители, возраст (фото)
Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов,
Лолита Милявская откровенно рассказала о своей семье
Лолита Милявская откровенно рассказала о своей семье
30+ студий работают над 60+ играми для Xbox — инфографика
30+ студий работают над 60+ играми для Xbox — инфографика
Никита Пресняков может распродать имущество Аллы Пугачевой
Никита Пресняков может распродать имущество Аллы Пугачевой

Еще по теме

Врио главы Курской области запретил экс-губернатору региона ездить в Москву за счет бюджета
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Пограничник погиб в перестрелке с неизвестными на границе с Украиной
В ФСБ рассказали подробности перестрелки на российско-украинской границе