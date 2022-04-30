В суде раскрылись новые случаи обмана со стороны Эмбер Херд
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В суде раскрылись новые случаи обмана со стороны Эмбер Херд

В суде раскрылись новые случаи обмана со стороны Эмбер Херд

В Вирджинии, США, продолжается судебный процесс между Эмбер Херд и Джонни Деппом по делу о клевете. На слушаниях выяснились новые случаи, когда Эмбер в своих заявлениях обманывала общественность.

Так, адвокат Джонни по разводу Лора Вассер рассказала о письме, которое Херд отправила бывшему адвокату актера, Джейкобу Блуму. В нем звезда "Аквамена" упоминала об увечьях, которые Депп предположительно нанес ей, чему есть "множество свидетелей", и угрожала добиться судебного предписания о запрете на приближение в случае, если он не выполнит ее условия.


Эти условия включали финансовую поддержку, эксклюзивное пользование черным автомобилем Range Rover актера и тремя его пентхаусами в Лос-Анджелесе. Ранее источник из окружения Эмбер заявляла, что бывший супруг актрисы сам предлагал откупиться от нее деньгами, узнав о ее желании подать в суд.

Кроме того, в суде выяснилось, что Эмбер, обещавшая выплатить Американскому союзу защиты гражданских свобод 3,5 миллиона долларов (часть средств, полученных ею по итогам развода), перечислила организации лишь 1,3 миллиона долларов, причем 500 тысяч из них поступили со счета, который представитель фонда связывает с Илоном Маском.

Ранее актрису подозревали в том, что она завязала интрижку с предпринимателем еще до того, как рассталась с Деппом, хотя сами Эмбер и Маск это отрицают.


Илон Маск

На заседании в суде всплыла переписка Херд с ее агентом Кристианом Карино, в которой говорилось о том, что актриса никогда не любила основателя SpaceX, а лишь заполняла с его помощью "пустоту". В одном из сообщений Эмбер пожаловалась Карино, что расстроена вниманием общественности к ее разрыву с Маском, в ответ на что агент посоветовал актрисе перестать связываться со "сверхзнаменитыми людьми".

Ранее ожидалось, что Маск выступит на суде в качестве свидетеля, однако на днях его адвокат заявил, что предприниматель не будет давать показания.

Напомним, что Джонни Депп подал иск о клевете на 50 миллионов долларов в отношении Эмбер Херд из-за статьи, в которой та рассказала о пережитом домашнем насилии. Имя абьюзера в статье не называлось, но все указывало на Деппа — в результате актер лишился многих рекламных контрактов и ролей в кино.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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