Верка Сердючка не верит Светлане Лободе

Верка Сердючка не поверил слезам певицы Светланы Лободы. Андрей Данилко признался, что плач певицы на видео он посчитал постановочным. Артист почувствовал фальшь в словах и действиях Светланы Лободы. 48-летний исполнитель хита «Всё будет хорошо» живет в своей квартире на Крещатике, в центре Киева. А экс-солистка «ВИА Гры» проживает в европейской стране, куда в прошлом году переехала из России. В первые дни проведения спецоперации Светлана выложила в соцсеть видео, как она рыдала из-за происходящих на Украине событий. Данилко пояснил, почему резко раскритиковал 39-летнюю поп-звезду. Народный артист Украины отметил, что многие упрекают его из-за этого. Однако он уверен, что поступил правильно. «У меня было желания оскорбить, — заверил Андрей. — Если бы я хотел, то оскорбил бы. Зачем мне обижать Лободу? Я выразил свою реакцию на ее обращение. Если спектакль или заявление, которое должно вызвать сопереживание, слезы, или реакцию сопереживания, вызывает у меня смех – значит, это записано неправильно».Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Финалист «Евровидения-2007» призвал Лободу в следующий раз лучше подумать, как записывать эмоциональные видео. По словам Данилко, нужно быть гениальной артисткой, чтобы в таких случаях люди тебе поверили. «Я не поверил, — признал певец. — Тебя душат слезы, ну проплачься и обратись по-человечески. Не люблю, когда используется момент вранья, я чувствую фальшь. Мне показалось это фальшиво. Мне сказали, что Лобода обиделась». Андрей также отметил, что ему не понравилось и второе видео со Светланой, записанное в супермаркете столицы Латвии. Певица там покупала средства личной гигиены и бытовой химии. Экс-наставница шоу «Голос. Дети» заверила, что передаст их украинским беженцам. «Снимать себя на телефон с памперсами и салфетками – разве красиво? – высказал недоумение юморист. — Фотографироваться с этим с рабочей стороны. Для чего велась эта съемка в супермаркете? Я же не фиксирую и не выкладываю свои добрые дела – например, кому я помог на операцию». Поэт и композитор также указал на то, что друзьями Лободы являются известные олигархи. «Ее директор Крапивина написала пост, где перечисляется, сколько певица сделала. И что? Это геройство сейчас? «Сколько я купила памперсов». А вы знаете, кто папа у Нателлы Крапивиной? Он может купить всю Ригу», — заявил Данилко в YouTube-шоу «Говорящие головы».