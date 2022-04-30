Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
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Верка Сердючка не верит Светлане Лободе

Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Верка Сердючка не поверил слезам певицы Светланы Лободы. Андрей Данилко признался, что плач певицы на видео он посчитал постановочным. Артист почувствовал фальшь в словах и действиях Светланы Лободы. 48-летний исполнитель хита «Всё будет хорошо» живет в своей квартире на Крещатике, в центре Киева. А экс-солистка «ВИА Гры» проживает в европейской стране, куда в прошлом году переехала из России. В первые дни проведения спецоперации Светлана выложила в соцсеть видео, как она рыдала из-за происходящих на Украине событий. Данилко пояснил, почему резко раскритиковал 39-летнюю поп-звезду. Народный артист Украины отметил, что многие упрекают его из-за этого. Однако он уверен, что поступил правильно. «У меня было желания оскорбить, — заверил Андрей. — Если бы я хотел, то оскорбил бы. Зачем мне обижать Лободу? Я выразил свою реакцию на ее обращение. Если спектакль или заявление, которое должно вызвать сопереживание, слезы, или реакцию сопереживания, вызывает у меня смех – значит, это записано неправильно».
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Финалист «Евровидения-2007» призвал Лободу в следующий раз лучше подумать, как записывать эмоциональные видео. По словам Данилко, нужно быть гениальной артисткой, чтобы в таких случаях люди тебе поверили. «Я не поверил, — признал певец. — Тебя душат слезы, ну проплачься и обратись по-человечески. Не люблю, когда используется момент вранья, я чувствую фальшь. Мне показалось это фальшиво. Мне сказали, что Лобода обиделась». Андрей также отметил, что ему не понравилось и второе видео со Светланой, записанное в супермаркете столицы Латвии. Певица там покупала средства личной гигиены и бытовой химии. Экс-наставница шоу «Голос. Дети» заверила, что передаст их украинским беженцам. «Снимать себя на телефон с памперсами и салфетками – разве красиво? – высказал недоумение юморист. — Фотографироваться с этим с рабочей стороны. Для чего велась эта съемка в супермаркете? Я же не фиксирую и не выкладываю свои добрые дела – например, кому я помог на операцию».  Поэт и композитор также указал на то, что друзьями Лободы являются известные олигархи. «Ее директор Крапивина написала пост, где перечисляется, сколько певица сделала. И что? Это геройство сейчас? «Сколько я купила памперсов». А вы знаете, кто папа у Нателлы Крапивиной? Он может купить всю Ригу», — заявил Данилко в YouTube-шоу «Говорящие головы».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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