Законы, вступающие в силу с 1 мая

21:03 Автор: Ирина Макеева

Семьи с невысокими доходами начнут получать дополнительные пособия.

Эта мера господдержки начала действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи начнут получать с 1 мая. Средства будут переведены сразу за апрель и май.

Базовый размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В случае если после его получения среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то пособие увеличат до 75% от регионального минимума. Если средств будет недостаточно, то выплату повысят до 100% от прожиточного минимума.

Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»

Социальные выплаты защитили от списания.

Расширен перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства. В него включены все социальные выплаты, которые осуществляются на основании актов Президента и Правительства, пособия и выплаты беременным женщинам, а также денежные выплаты малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи.

Кроме того, установлено, что с банковского счета заемщика могут списываться денежные средства в счет погашения его задолженности по договору потребительского кредита в случае предоставления им банку распоряжения о переводе денежных средств либо заранее данного акцепта на списание денежных средств с его банковского счета.

Отдельные положения Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Скорректированы полномочия Минэкономразвития России и Минстроя России.

В частности, исключен ряд полномочий Минэкономразвития России в сфере формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

Минстрой России будет осуществлять координацию деятельности органов государственной власти и государственных корпораций при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Также на ведомство возложены полномочия, определенные порядком составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2022 года № 637 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

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