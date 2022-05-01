45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности

У 45-летней певицы Елены Ваенги поклонники разглядели на видео изменения фигуры, а точнее большой живот. Елена Ваенга беременна, решили подписчики знаменитости, увидев ее свежее видео в соцсети. На нем Елена исполняет русские народные песни. Артистка одета в просторное цветочное платье, но даже в нем легко можно разглядеть ее объемный живот. Видео сделано во время застолья, так что можно было бы списать округлившуюся фигуру артистки на обильный ужин, однако изменившиеся формы знаменитости кажутся уж слишком впечатляющими.Елена Ваенга. Кадр видео «Елена Ваенга либо беременна, либо проглотила мяч. Третьего не дано», — пошутили в соцсети. Между тем интересное положение Ваенги может быть весьма вероятным. Как известно, знаменитость в настоящее время стоит в браке с участником своего музыкального коллектива Романом Садырбаевым, который младше нее на шесть лет. Пара уже воспитывает одного ребенка – сына Ивана, появившегося на свет в 2012 году. Поначалу певица держала в тайне имя отца мальчика и лишь спустя некоторое время призналась, что забеременела от Садырбаева. Елена давно хотела стать матерью, но с первым мужем Иваном Матвиенко сделать этого у нее не получилось. Они прожила вместе 16 лет и развелись в 2011 году.Однако с бывшим супругом, по совместительству являвшимся ее продюсером, артистка разошлась полюбовно. До сих пор Ваенга дружит с Матвиенко и даже принимает от него дорогие подарки, например, шубу. Экс-муж артистки частый гость в ее доме, что не удивительно, ведь живет он в соседнем доме, а отпрыск Елены зовет мужчину дядей Ваней. Кстати, сама певица официально пока не подтвердила эту радостную новость, но поклонники уже начали поздравлять кумира с грядущим пополнением в семье.