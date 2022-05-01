Агата Муцениеце заступилась за любовницу мужа
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Агата Муцениеце заступилась за любовницу мужа

Агата Муцениеце заступилась за любовницу мужа
33-летняя актриса и ведущая Агата Муцениеце высказалась о злопыхателях.   Артистка впервые назвала фамилию любимой женщины Павла Прилучного. Телеведущая эмоционально обратилась к поклонникам. В жизни Агаты произошло важное событие. Сегодня ночью состоялся финал детского «Голоса». Звезда взяла с собой на съемочную площадку дочь Мию и сына Тимофея. Они снялись со своим кумиром – Бастой.
Агата Муцениеце - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Агата выложила фотографии в свой telegram-канал. Однако многие пользователи принялись критично высказываться в комментариях о бывшем муже артистки, «разлучнице» Мирославе Карпович, а также об Украине и России. Это вызвало недовольство звезды Первого канала. Она записала эмоциональное видео.  «Я теперь буду банить за любой срач, — пригрозила Муцениеце. — Нельзя никого обижать, никаких артистов – ни Карпович, ни Прилучного, ни меня. И нельзя сраться по политике. Неважно, чью сторону вы занимаете – Латвии, Украины, России, США. Я буду банить всех, мне не жалко. Пусть даже у меня останется один подписчик. Пожалуйста, давайте не сеять негатив. Будем заниматься любовью!».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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