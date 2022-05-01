Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам
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Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам

Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам
Эпатажный актер Алексей Панин окончательно обезумел за границей. Артист в беседе с журналистом Сергеем Поярковым сделал смелое, но крайне противоречивое заявление. Он предложил раздать Россию «по кускам нормальным странам». «Пускай Калининград немцам достанется. Люди хоть поживут хорошо. Курилы отдайте Японии», сказал Алексей Панин.
Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Добавим, что журналист Сергея Поярков также поддержал Алексея Панина. «Россию надо сократить до вменяемого управляемого куска территории. Что сделала Великобритания. Они ведь так и поступили», — заметил он. Напомним, что Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Из Европы он регулярно шлет проклятия в адрес родной страны. Актер не раз негативно отзывался о России, в которую возвращаться пока не намерен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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