Анна Нетребко может окончательно остаться без работы
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Анна Нетребко может окончательно остаться без работы

Анна Нетребко может окончательно остаться без работы
Оперная певица Анна Нетребко лишилась партии из-за своей позиции. Поклонники связывают творческий отпуск оперной дивы с ее политической позицией и скандальными заявлениями. Сама певица старается не комментировать происходящее вокруг своей персоны. Не так давно Анна Нетребко объявила о желании поставить работу на паузу, чтобы отдохнуть от сцены и насладиться временем, проведенным с семьей и близкими. Впрочем, злые языки говорят, что дело вовсе не в желании побыть с семьей, мол, диву просто не желают видеть на сцене ни на родине, ни за границей. И в пресс-службе нью-йоркского оперного театра «Метрополитен-опера» косвенно подтвердили это, объявив о возобновлении постановки оперы Джакомо Пуччини «Турандот», но уже без российской звезды.
Анна Нтребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как сообщили в пресс-службе театра, Нетребко уже нашли достойную замену. Партию Турандот теперь будет исполнять украинская оперная певица Людмила Монастырская, которая, по словам главного менеджера «Метрополитен-оперы», отличается очень красивым и невероятно мощным голосом. Но вокальные данные — не единственная причина, почему вместо Нетребко утвердили именно Монастырскую. В нью-йоркском театре не скрывают, что тот факт, что новая певица родом из Украины, придает сложившейся ситуации дополнительный элемент политической справедливости. Отметим, что театр принял решение разорвать контракт с Нетребко в связи с ее политической позицией. Администрация «Метрополитен-оперы» требовала, чтобы Анна однозначно высказалась по поводу текущей политической ситуации, но та долгое время сохраняла нейтралитет. Когда же певица наконец осудила происходящее на родине, на западе обвинили ее в недостаточной решительности, а в России она тотчас стала персоной нон-грата.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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