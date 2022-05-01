Биография Александра Петрова: личная жизнь актера, родители, жена, свежие новости (фото)

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Александр Петров — известный российский артист, снявшийся в многих популярных сериалах и фильмах: «Полицейский с рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Пока цветет папоротник», «Гоголь», «Закон каменных джунглей» и другие работы. Его биография хорошо известна, ее поиском занимаются фанаты и поклонники артиста. Часто ее приукрашивают, однако есть достоверные факты.Александр Петров родился в 1989 году, в Ярославской области, в городе Переславль-Залесский. Мама, Петрова Алевтина Анатольевна, работала фельдшером. Отец, Андрей Генрихович Петров, — электриком. В семье Саша был вторым ребенком после дочери Екатерины. На момент рождения мальчика ей было 15 лет.Детство Александра проходило в 90-е годы, когда многие российские семьи пытались выжить после развала Советского Союза. Скорее всего, это была типовая семья, где мама и папа заняты работой, а дети помогают по хозяйству. Саша часто помогал по дому, делал уборку и ходил в магазин за продуктами. Это заложило фундамент ответственности и самостоятельности в будущем.Про школьные годы говорится, что Саша был коммуникабельным ребенком, умел общаться и находить друзей. В биографии часто подмечают, что Александр любил веселить сестру и ее подруг, говорится о любви к спорту, в частности футболу, которым мальчик серьезно занимался. В 15-16 лет он должен был поехать на соревнования в Москву, однако полученная травма не позволила этого сделать. Более того, пришлось прекратить карьеру в футболе.Александр поступил в университет на экономический факультет. На первом курсе вел активную студенческую жизнь: вступил в студсовет и участвовал в вузовских спектаклях театрального кружка «Антреприза», которым руководил Иваненко В. А.Во время фестивалей театральный кружок активно выступал, одно из таких выступлений в Самарской области стало знаковым для Александра. Там он познакомился с преподавателями из ГИТИСа, одним из которых был Леонид Ефимович Хейфец — советский и российский режиссер, по совместительству педагог. Он заметил молодого человека, который после встречи с ним завершил экономическое образование и перешел в ГИТИС на второй курс.Встреча с Леонидом Ефимовичем стала судьбоносной для Саши Петрова. После короткой беседы юноша подал документы в ГИТИС, где, несмотря на большой конкурс, попал на вакантное место с первой попытки, что удается не всем звездам. Удача была на стороне Александра, но не в полной мере, как он того хотел: приняли его не на актерское отделение, а на режиссерское. Мечта постепенно становилась явью.Важным решением для карьеры стало принятие предложения о съемках в одном эпизоде сериала «Голоса». Уже через два года мужчина работал с режиссером «Турецкого гамбита» — Джаником Файзиевым, в этот момент снимали фильм «Август. Восьмого». Его заметили, и в 2012 году, к окончанию учебы, он снялся в фэнтезийном приключенческом сериале «Пока цветет папоротник» — проект выпустили на телеканале СТС. Александр Петров оказался в главной роли — Кирилла Андреева.Точно никто не может сказать, что сыграло решающую роль в высоком рейтинге сериала: харизма, обаяние актера и его профессионализм или симпатичное лицо и дерзкий образ, который так понравился зрительницам. С этого момента карьера мужчины пошла в гору, он начал сотрудничество с известными кинокомпаниями и популярными режиссерами.С большими успехами Александр выпустился из вуза, уже будучи звездой. К этому моменту он имел выгодные контракты и мог не беспокоиться по поводу своего будущего. К этому моменту его заметили художественные руководители, он открыл для себя большую сцену. Кроме этого, Саша Петров успел сняться в таких хитах от российских студий, как «Елки 3» и «Любовь в большом городе 3». Благодаря этим фильмам он лично познакомился с крупными актерами и стал ближе к верхушкам киноискусства.С приходом популярности многие актеры начинают считать себя выше простых людей. Случилось ли это с Александром Петровым? Нет. Мужчина все больше отказывался от звания знаменитости и называл себя простым человеком. В этот момент он начал часто появляться на экранах и при этом старался подбирать разные роли.Так, Александр примерил на себя образ человека, переживающего тяжелые 60-е годы вместе с близким другом, в сериале «Фарц», дальше была главная роль в сериале «Закон каменных джунглей», в которой рассказывалось о приключениях группы угонщиков. Была также работа в произведении «Метод», где Саша не блистал в качестве актера переднего плана, но также радовал своих фанатов.Настоящим прорывом в карьере мужчины стал сериал «Полицейский с рублевки», который прокручивали на канале ТНТ. В этой ленте актер предстает в виде циничного полицейского, которому приходится реагировать на вызовы жителей самого престижного района Москвы — Рублевки. Этот образ был совершенно непривычным для зрителей, как говорят профессиональные критики и рядовые зрители, Петров нестандартно подошел к созданию персонажа. Герой в самом деле получился интересным, за его приключениями зрителям хотелось наблюдать. Поэтому каждый год сериал продлевался на новый сезон, а поклонники получали новую порцию искрометного юмора от Александра Петрова.Кроме этого, актер «замахнулся» на классику. Говорить об этом начали, когда был анонсирован сериал молодого режиссера Егора Баранова. Петров получил главную роль и сыграл Гоголя. В истории был рассказан отрывок из жизни молодого писателя, из которого зрителям становится ясно, что Николай Васильевич писал свои романы прямо с таинственных событий на хуторе.Театральная карьера актера началась после окончания университета. Первым пристанищем Петрова стал московский драматический театр Et cetera, которым руководил советский и российский актёр театра и кино Александр Калягин. Артист покинул сцену через год работы.Уже в 2013 году молодой актер перешел в драматический театр им. Ермоловой — один из старейших театров Москвы (был основан в 1925 году). Здесь он запомнился ролью Гамлета в одноименной авторской постановке Валерия Саркисова.В последующие годы Александр Петров отдавал предпочтения кино и сериалам, до 2017 года он не выступал в театре. А в 2017 году убедил руководство дать ему шанс в дебютной постановке «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». По словам Петрова, это была творческая смесь театра, кино и музыки.Даже в 2022 году востребованный и популярный актер Александр Петров радует поклонников работами в театре. Сейчас на афишах Пушкинского театра можно увидеть постановку по произведению Чехова «Вишневый сад», где Александр исполняет одну из ролей.Главный вопрос, который интересует фанаток Александра Петрова в его биографии, — есть ли у него жена. Когда упоминается личная жизнь актера, официальные источники скупы. Однако желтая пресса, собиратели слухов и прочие массмедиа постоянно обсуждают эту тему.Официальные источники сообщают о двух женщинах Петрова. Первая — молодая актриса Ирина Старшенбаум. Их любовь началась на съемочной площадке фильма «Притяжение», режиссером которого выступил именитый российский деятель кино Федор Бондарчук. Их отношения закрутились настолько серьезно, что в 2017 году они объявили о помолвке. Впрочем, она была расторгнута в 2019 году.Многие писали о том, что их пара распалась из-за Стаси Милославской. Эти отношения начались, как и прошлые, на съемочной площадке.Как говорит актер в каждом интервью, он четко понимает, чего хочет от жизни, ему пока рано заводить семью, не достигнув собственных целей. А вопросов касательно партнерш Александр избегает и не посвящает публику в свои любовные истории.Петров покорил людей за счет своих актерских способностей, харизмы и шарма. При этом только самые преданные фанаты его творчества знают, что он также выступает автором стихотворений.В 2020 году в печати вышла первая книга Саши Петрова «#Зановородиться. Невероятная история любви». В этом произведении мужчина представил свои стихи, рисунки и мысли о самом важном — о любви. Он не скрывает, что муза, которая вдохновила его на создание подобного сборника, где-то рядом.Искренние фанаты актера приняли литературный труд с большой радостью, пятитысячный тираж очень быстро разлетелся по рукам пользователей. Однако не все так радостно отнеслись к творчеству. Независимый литературный критик Антон Ульянов очень негативно отозвался о сборнике, придрался к тому, что в аннотации актер обещал рассказать о том, как написал сценарий к драме «Заново родиться», однако за 207 страниц предлагается несколько стихотворений, множество фотографий с забытых фотосессии актера и цитаты. По поводу самих стихотворений у него тоже множество замечаний.Александр Петров — молодая звезда кино, его роли ассоциируются со значимыми произведениями кино для россиян. Если бы не травма, Петров мог бы стать знаменитым футболистом. Подобное повторилось в университетские годы: Александр мог бы стать экономистом, но активная студенческая жизнь и выступления в университетском театре познакомили его с Леонидом Хейфецем, который разглядел талант в парне. Дальнейшую карьеру характеризует стремительность: каждый новый фильм срывал высшие оценки кинокритиков, что позволило актеру обрести огромные толпы фанатов.