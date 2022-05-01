Биография Юлии Савичевой: личная жизнь, семья, муж, дети, рост, вес, последние новости (фото)

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Творческая карьера

Личная жизнь Юлии Савичевой

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Людей, любящих эстраду, всегда интересует и жизнь исполнителей любимых хитов. Всегда было и будет желание приподнять завесу тайны и заглянуть за кулисы хотя бы одним глазком. В настоящее время певцов и музыкантов на эстраде очень много. Все они талантливые, яркие, интересные. Среди молодых и популярных звезд есть певица Юлия Савичева, биография и личная жизнь которой очень интересует ее поклонников.Савичева Юлия Станиславовна родилась 14 февраля 1987 года (Водолей). Сейчас ей 35 лет, живет в Москве. Параметры певицы миниатюрные: рост — 157 см, вес — 53 кг. Юлия замужем с 2014 года, в 2017 году родила дочку.Карьера на эстраде для Савичевой была предопределена с детства. Ее отец был барабанщиком в группе Макса Фадеева, мама работала преподавательницей вокала в музыкальном колледже. Правда, в раннем детстве Юлю увлекали танцы, она всерьез ими занималась и брала призовые места на различных конкурсах.Параллельно с танцами Юлия увлекалась театром, занималась в детской студии актерского мастерства. Ранние годы детства Савичева провела на своей Родине, в городе Кургане. В начале 90-х семья будущей звезды переезжает в Москву. Юлия и здесь находит себя в творчестве, занимается в хореографическом коллективе «Журавушка», исполняющем русские народные песни и танцы.Макс Фадеев дружит с семьей Юлии и активно поддерживает девочку, так как видит в ней большой потенциал. В 1994 году она снялась в клипах Линды по приглашению продюсера. Савичева участвовала в записи ее альбомов и даже подпевала исполнительнице. Воспоминания об этих событиях сама Юлия характеризует как «волшебные», «сказочные».Юлия Савичева, кадр из клипа Линды:Известность к Савичевой пришла в 2003 году, когда Юлия приняла участие в проекте «Фабрика Звезд». Будущую звезду эстрады полюбили организаторы конкурса, участники и зрители. Юлия обладает не только сильным красивым голосом, харизматичной внешностью, но и мягким искренним нравом. После «Фабрики» песня «Высоко» в исполнении Савичевой становится хитом и занимает первые места во всех хит-парадах. Юля легко выходит с этой песней в финал популярной в то время передачи «Песня года».Через год Юлию Савичеву единогласно выбирают на роль представителя России на «Евровидении». А еще через год она отправляется в большой сольный тур по всей стране. Композиция «Если в сердце живет любовь» становится треком для сериала «Не родись красивой» и новым супер-хитом от Савичевой.В период 2005–2013 гг. Савичева много и с удовольствием работает и выпускает большое количество сольных альбомов. Ее карьера звезды стремительно идет в гору. Певица записывает несколько треков вместе с другими известными исполнителями (Иосиф Кобзон, Антон Макарский, Джиган) в разные годы своей сольной карьеры.Савичева Юля имеет солидную коллекцию музыкальных наград и премий. Ей вручена медаль, интересная своим названием «За веру и добро». Юля активно участвует и в творчестве иных направлений, выступает в шоу «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Один в один». Также певица снимается в эпизодах фильмов и озвучивает мультфильмы.Во время участия в «Танцах со звездами» Юлия получает серьезную травму, но она упорно двигается к своей цели и проходит все этапы шоу до конца.На страницах биографии Юлии история личной жизни долгое время была загадкой. Вплоть до 2014 года поклонники певицы недоумевали, кто же тот счастливчик, кому достались любовь и внимание Юлии. Конечно, не обошлось и без слухов. Любого замеченного на каком-нибудь мероприятии мужчину рядом с певицей причисляли к ее фавориту.Но все оказалось куда интереснее, когда в 2014 году приоткрылась завеса тайны. Именно тогда Савичева официально вышла замуж за мужчину, с которым была в отношениях более девяти лет. Со своим возлюбленным Юлия познакомилась на «Фабрике Звезд», прослушав диск с его песнями. Сам Александр Аршинов не участвовал в конкурсе, но зато на «Фабрике» был его приятель, который и принес записи Александра на проект. Впоследствии Юлия познакомилась с Сашей в реальности, начались романтические отношения.Родители Савичевой не одобряли столь ранних серьезных отношений дочери, но и помешать ей идти своей дорогой они не могли. Единственное, что категорически запрещали Юле мама и папа, это вступать в брак в столь юном возрасте. Когда певице исполнилось 18 лет, она сама переехала к Александру, и молодые люди стали жить в неофициальном браке. Отношения молодых людей были непростыми, Юлия даже уходила от возлюбленного на целых полгода.Однако в итоге Савичева вышла замуж за Аршинова. После счастливого замужества Юлия резко пропала, и в ее творчестве повисла долгая пауза на целых три года. Лишь в 2017 году Савичева вновь ворвалась на эстраду с новым треком, который тут же стал хитом. Юлия сама поделилась подробностями своей личной жизни.Певица рассказала, что в 2015 году пережила трагедию, у нее случился выкидыш, и она потеряла долгожданного ребенка. По этой причине Савичева чуть не рассталась с мужем, между супругами начались сложные отношения и период непонимания. Юлия часто срывалась, слишком эмоционально реагировала на любые мелочи, ссорилась с Сашей. Но вскоре влюбленные преодолели все трудности и остались вместе.Юлия забеременела во второй раз, когда гостила в Португалии у родителей Александра. В связи с неудачной первой беременностью врач категорически запретил Савичевой перелеты, чтобы не спровоцировать повторный выкидыш. Юлии пришлось прожить все девять месяцев в Португалии в напряженном ожидании. Все сложилось благополучно, и в 2017 году на свет появилась дочка Юлии и Александра. Девочку назвали Анной.Савичева еще три месяца прожила в Португалии с родителями Саши, мужем и дочкой и потихоньку готовилась к возвращению на эстраду.Личная жизнь певицы сложилась хорошо, Александр показал себя как любящий супруг и отличный папа. Он продолжает поддерживать Юлию в ее карьере, взяв основные обязанности по воспитанию дочери на себя.В период пандемии коронавируса Юлия, как и многие представители эстрады и шоу-бизнеса, сидела на самоизоляции с семьей в Португалии. Но она не давала о себе забывать, активно вела страницу в Инстаграмм, анонсировала свои новые песни, общалась с фанатами.Судя по последним новостям, Юлия Савичева много работает, чтобы наверстать упущенные из-за пандемии возможности. Певица запланировала большой гастрольный тур по России. В 2022 году выйдет ее новый альбом, выпуск которого был запланирован на конец 2020 года.Чтобы дольше и чаще видеться с дочерью, Юлия занимается оформлением документов для получения вида на жительство в Португалии. Аня сейчас живет там с бабушкой и дедушкой (родителями Александра). Планирует ли Юлия поселиться в Португалии на постоянной основе — неизвестно.Простота, искренность и открытость Юлии Савичевой не менее прекрасны, чем ее яркий талант. Певица притягивает к себе поклонников не только своим сильным голосом, проникновенными песнями, но и теплотой общения. Биография Юлии не имеет темных пятен, певица не замешана в интригах и скандальных происшествиях. Те, кто знает ее ближе, отзываются о Юлии как о глубоко порядочном и очень добром человеке. Все поклонники Савичевой надеются, что в скором времени услышат в исполнении Юлии много новых хитов.