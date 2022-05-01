Биография Юлии Савичевой: личная жизнь, семья, муж, дети, рост, вес, последние новости (фото)
Сегодня, 22:45
Людей, любящих эстраду, всегда интересует и жизнь исполнителей любимых хитов. Всегда было и будет желание приподнять завесу тайны и заглянуть за кулисы хотя бы одним глазком. В настоящее время певцов и музыкантов на эстраде очень много. Все они талантливые, яркие, интересные. Среди молодых и популярных звезд есть певица Юлия Савичева, биография и личная жизнь которой очень интересует ее поклонников.
Общая информация
Савичева Юлия Станиславовна родилась 14 февраля 1987 года (Водолей). Сейчас ей 35 лет, живет в Москве. Параметры певицы миниатюрные: рост — 157 см, вес — 53 кг. Юлия замужем с 2014 года, в 2017 году родила дочку.
Детство
Карьера на эстраде для Савичевой была предопределена с детства. Ее отец был барабанщиком в группе Макса Фадеева, мама работала преподавательницей вокала в музыкальном колледже. Правда, в раннем детстве Юлю увлекали танцы, она всерьез ими занималась и брала призовые места на различных конкурсах.
Параллельно с танцами Юлия увлекалась театром, занималась в детской студии актерского мастерства. Ранние годы детства Савичева провела на своей Родине, в городе Кургане. В начале 90-х семья будущей звезды переезжает в Москву. Юлия и здесь находит себя в творчестве, занимается в хореографическом коллективе «Журавушка», исполняющем русские народные песни и танцы.
Макс Фадеев дружит с семьей Юлии и активно поддерживает девочку, так как видит в ней большой потенциал. В 1994 году она снялась в клипах Линды по приглашению продюсера. Савичева участвовала в записи ее альбомов и даже подпевала исполнительнице. Воспоминания об этих событиях сама Юлия характеризует как «волшебные», «сказочные».
Юлия Савичева, кадр из клипа Линды:
Творческая карьера
Известность к Савичевой пришла в 2003 году, когда Юлия приняла участие в проекте «Фабрика Звезд». Будущую звезду эстрады полюбили организаторы конкурса, участники и зрители. Юлия обладает не только сильным красивым голосом, харизматичной внешностью, но и мягким искренним нравом. После «Фабрики» песня «Высоко» в исполнении Савичевой становится хитом и занимает первые места во всех хит-парадах. Юля легко выходит с этой песней в финал популярной в то время передачи «Песня года».
Через год Юлию Савичеву единогласно выбирают на роль представителя России на «Евровидении». А еще через год она отправляется в большой сольный тур по всей стране. Композиция «Если в сердце живет любовь» становится треком для сериала «Не родись красивой» и новым супер-хитом от Савичевой.
В период 2005–2013 гг. Савичева много и с удовольствием работает и выпускает большое количество сольных альбомов. Ее карьера звезды стремительно идет в гору. Певица записывает несколько треков вместе с другими известными исполнителями (Иосиф Кобзон, Антон Макарский, Джиган) в разные годы своей сольной карьеры.
Савичева Юля имеет солидную коллекцию музыкальных наград и премий. Ей вручена медаль, интересная своим названием «За веру и добро». Юля активно участвует и в творчестве иных направлений, выступает в шоу «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Один в один». Также певица снимается в эпизодах фильмов и озвучивает мультфильмы.
Во время участия в «Танцах со звездами» Юлия получает серьезную травму, но она упорно двигается к своей цели и проходит все этапы шоу до конца.
Личная жизнь Юлии Савичевой
На страницах биографии Юлии история личной жизни долгое время была загадкой. Вплоть до 2014 года поклонники певицы недоумевали, кто же тот счастливчик, кому достались любовь и внимание Юлии. Конечно, не обошлось и без слухов. Любого замеченного на каком-нибудь мероприятии мужчину рядом с певицей причисляли к ее фавориту.
Но все оказалось куда интереснее, когда в 2014 году приоткрылась завеса тайны. Именно тогда Савичева официально вышла замуж за мужчину, с которым была в отношениях более девяти лет. Со своим возлюбленным Юлия познакомилась на «Фабрике Звезд», прослушав диск с его песнями. Сам Александр Аршинов не участвовал в конкурсе, но зато на «Фабрике» был его приятель, который и принес записи Александра на проект. Впоследствии Юлия познакомилась с Сашей в реальности, начались романтические отношения.
Родители Савичевой не одобряли столь ранних серьезных отношений дочери, но и помешать ей идти своей дорогой они не могли. Единственное, что категорически запрещали Юле мама и папа, это вступать в брак в столь юном возрасте. Когда певице исполнилось 18 лет, она сама переехала к Александру, и молодые люди стали жить в неофициальном браке. Отношения молодых людей были непростыми, Юлия даже уходила от возлюбленного на целых полгода.
Однако в итоге Савичева вышла замуж за Аршинова. После счастливого замужества Юлия резко пропала, и в ее творчестве повисла долгая пауза на целых три года. Лишь в 2017 году Савичева вновь ворвалась на эстраду с новым треком, который тут же стал хитом. Юлия сама поделилась подробностями своей личной жизни.
Певица рассказала, что в 2015 году пережила трагедию, у нее случился выкидыш, и она потеряла долгожданного ребенка. По этой причине Савичева чуть не рассталась с мужем, между супругами начались сложные отношения и период непонимания. Юлия часто срывалась, слишком эмоционально реагировала на любые мелочи, ссорилась с Сашей. Но вскоре влюбленные преодолели все трудности и остались вместе.
Юлия забеременела во второй раз, когда гостила в Португалии у родителей Александра. В связи с неудачной первой беременностью врач категорически запретил Савичевой перелеты, чтобы не спровоцировать повторный выкидыш. Юлии пришлось прожить все девять месяцев в Португалии в напряженном ожидании. Все сложилось благополучно, и в 2017 году на свет появилась дочка Юлии и Александра. Девочку назвали Анной.
Савичева еще три месяца прожила в Португалии с родителями Саши, мужем и дочкой и потихоньку готовилась к возвращению на эстраду.
Личная жизнь певицы сложилась хорошо, Александр показал себя как любящий супруг и отличный папа. Он продолжает поддерживать Юлию в ее карьере, взяв основные обязанности по воспитанию дочери на себя.
Последние новости о певице
В период пандемии коронавируса Юлия, как и многие представители эстрады и шоу-бизнеса, сидела на самоизоляции с семьей в Португалии. Но она не давала о себе забывать, активно вела страницу в Инстаграмм, анонсировала свои новые песни, общалась с фанатами.
Судя по последним новостям, Юлия Савичева много работает, чтобы наверстать упущенные из-за пандемии возможности. Певица запланировала большой гастрольный тур по России. В 2022 году выйдет ее новый альбом, выпуск которого был запланирован на конец 2020 года.
Чтобы дольше и чаще видеться с дочерью, Юлия занимается оформлением документов для получения вида на жительство в Португалии. Аня сейчас живет там с бабушкой и дедушкой (родителями Александра). Планирует ли Юлия поселиться в Португалии на постоянной основе — неизвестно.
Итоги
Простота, искренность и открытость Юлии Савичевой не менее прекрасны, чем ее яркий талант. Певица притягивает к себе поклонников не только своим сильным голосом, проникновенными песнями, но и теплотой общения. Биография Юлии не имеет темных пятен, певица не замешана в интригах и скандальных происшествиях. Те, кто знает ее ближе, отзываются о Юлии как о глубоко порядочном и очень добром человеке. Все поклонники Савичевой надеются, что в скором времени услышат в исполнении Юлии много новых хитов.
По материалам: Клео