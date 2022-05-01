Дмитрий Рогозин — биография: личная жизнь, национальность, образование, семья, дети (фото)

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В биографии известного политика Дмитрия Рогозина много интересных и значимых дат. Занимая активную общественную позицию, он прошел путь от выпускника факультета журналистики МГУ до депутата Госдумы. Исполнял обязанности представителя России в НАТО, заместителя Председателя Правительства РФ. Сегодня возглавляет «Роскосмос».С детских лет будущего политика воспитывали как продолжателя семейных традиций — на любви к Родине, ответственности за принятие решений. Это повлияло на биографию, позволило выработать жизненную позицию, стойкое политическое кредо.Родился Дмитрий 21 декабря 1963 года в столице, став коренным москвичом в третьем поколении. Главу семьи звали Олегом Константиновичем, он вырос в семье столичного инженера Константина Павловича Рогозина. Его супругой стала Наталья Борисовна Миткевич-Жолток.До окончания рабочей деятельности и выхода на заслуженный отдых отец Дмитрия служил в госструктурах. Занимал пост руководителя подразделения систем вооружения, развивающихся в перспективе. Занимал пост первого замминистра в союзном Министерстве обороны. Имел звания Героя соцтруда, в научном плане достиг доктора технических наук, профессора. Итогом военной карьеры стало присвоение звания генерал-лейтенанта.Мать Дмитрия, Тамара Васильевна, всю жизнь до выхода на заслуженный отдых работала стоматологом. Родной город — Оренбург. Родители — Евгения Яковлевна Попадьина и Василий Ильич Прокофьев. По национальности можно заключить, что семья русская.Будучи взрослым, Дмитрий тщательно изучил генеалогическое древо со стороны отца. Проследил историю рода до XIII века. Удалось установить, что фамилия прапрадеда Миткевич берет начало от прусских князей. По одному из источников, предки принимали участие в образовании Литовского княжества. Затем переселились в Смоленскую область, где и пустили корни.Свои исследования автор облек в художественное произведение под названием «Барон Жолток». Труд нельзя назвать научным, но писательский дар и умение создавать яркие образы там явно прослеживаются — не зря же диплом журналиста МГУ был красным. Талант дипломата и военного руководителя Дмитрию видимо передался по наследству не только от отца, но и от прапрадеда.Генерал-майор Николай Миткевич-Жолток служил на пользу государства. До революции занимал должность московского полицмейстера. Не поддержав большевистские идеи, уехал на юг страны. Там активно поддержал Белое движение.В течение двух лет после революции руководил Вооруженными Силами, был начальником штаба Государственной стражи. В 1920 году покинул страну с отходящими белогвардейскими войсками. Из Севастополя уехал, по одним данным, в Югославию, по другим — в Турцию. Так дальнейший путь прапрадеда затерялся.Родители своему единственному сыну дали отличное образование. Годы учебы в школе позволили развить талант к иностранным языкам углубленным изучением французского. Физическое здоровье поддерживалось физкультурой, здоровым образом жизни и занятиями игровыми видами спорта.Будущий глава «Роскосмоса» в положенное время вступил в ряды комсомола. Заканчивая старшие классы, стал задумываться о будущей профессии. Хотел стать юнкором в одном из СМИ, для этого поступил в школу при факультете журналистики московского университета. Поступая, прошел зачисление на международное отделение. Заканчивая вуз, написал и защитил одновременно две дипломные работы.В зачет накопления опыта пошла работа корреспондентом в качестве стажера при главной редакции отдела информации Центрального ТВ. Затем освещал события, устроившись в южноамериканскую редакцию печатного агентства «Новости».Дополнительно получил еще два диплома о высшем образовании. Закончил философский и экономический факультет, получил красный диплом экономического факультета столичного университета марксизма-ленинизма.На научном поприще защитил сначала кандидатскую диссертацию на философском факультете, через 3 года — докторскую по философии. Исследовал стратегии военных в ХХ веке, изучал планирование научно-технической политики при возрастающей угрозе национальной безопасности.В конце 90-х работал преподавателем в Академии Генштаба российских Вооруженных сил. Вел специально разработанный курс по национальной безопасности. Ученое звание доктора технических наук получил по специальности, которая изучала в теории военно-техническую политику государства, системы вооружения.Сегодня бывший советник Президента — значимый для страны и общества руководитель государственной корпорации, известный политик и дипломат. Важные периоды биографии:депутат думы Воронежской области;сопредседатель блока политической партии;полпред Президента в Приднестровье;постпред России в НАТО;зампредседателя Правительства РФ.Интересы государства Рогозин защищал с точки зрения военных стратегий, обеспечения национальной безопасности. Изучал влияние российской политики на отношения между разными странами и политическими блоками. Работал над проблемами вооружения, вникал в деятельность и развитие разных отраслей промышленности: атомной, авиационной. Исследовал достижения в ракетостроении, космосе, судостроении, радиоэлектронике.Государственные сферы, которые приходилось курировать:комплекс военной промышленности;морскую политику;государственную границу;гражданскую оборону;контроль над экспортом;сотрудничество в плане военной техники;зону арктических льдов.С мая 2018 года по распоряжению Президента страны назначен руководителем государственной корпорации «Роскосмос».Взвешенное, серьезное отношение к жизни Дмитрий перенес и на личные ее аспекты. Одна любовь — один брак. С будущей женой познакомился, когда учился на втором курсе. Татьяна Серебрякова получала диплом на филологическом факультете. Ее отец работал в комитете госбезопасности в отделе внешней разведки. Будущий зять был благосклонно принят в этом доме. Молодые вскоре поженились. В 1983 году у пары родился сын Алексей.Сегодня Татьяна занимается бизнесом и общественной деятельностью. Возглавляет Попечительский совет Академии, которая занимается благотворительной работой с инвалидами. Уделяет много времени и сил в работе Фонда поддержки народных промыслов.У четы Рогозиных трое внуков, это дети Алексея:старший Федор, 2005 г. р.;внучка Мария родилась в 2008;младший Артем появился в 2013.Сын Алексей, получив хорошее образование и воспитание, всего старается достигать сам. Хотя и пошел по стопам отца — также занимается политикой и бизнесом. Получил звание действительного государственного советника 3 класса. В данное время занимает должность вице-президента акционерного общества в авиастроительной корпорации. Ранее Алексей работал директором по развитию в одной из государственных компаний, заместителем генерального директора оружейного завода. Десять лет назад занимал должность гендиректора химкомбината «Алексинский». Завод выпускал порох, резиновые изделия, технические полимерные покрытия.В свое время Алексей был назначен на пост заместителя руководителя подразделения имущественных отношений Минобороны РФ. Сегодня наследник возглавляет общественную организацию «Самооборона», входит в состав Московской областной думы. Руководит областной организацией Федерации по стрельбе из боевых видов оружия.Детские занятия спортом Дмитрия переросли в увлечения всей жизни. Спорт, иностранные языки и поэзия — отдельные страницы в биографии Рогозина. Звание мастер спорта по гандболу получил еще в старших классах. Со школьных лет через все года прошли занятия баскетболом. В числе любимых видов игровые и прикладные:футбол;большой теннис;стрельба из боевых видов оружия.Политик — большой знаток огнестрельного оружия, коллекционирует разные виды стрелкового. Имеет технический патент на собственное изобретение по созданию боевого оружия. С большим желанием занимается подводной охотой, практикуется в езде на мотоцикле. Причем любит фотографироваться на выездах в полной экипировке вместе с супругой.Мастер спорта в молодости, в зрелом возрасте политик не забывает свои истоки, юношеские увлечения. Поддерживает спортивную отрасль. Возглавляет попечительские советы нескольких Федераций: гандбола, самбо, прикладной стрельбы. Имеет разрешение на пилотирование частного вертолета.Во время получения общего образования усиленно изучал французский. Сегодня доктор наук в совершенстве владеет европейскими языками — английским, испанским, итальянским. Активно пользуется знанием чешского и украинского языков. Русский пригодился для написания диссертаций, научных и публицистических трудов, сочинения стихов.Творчеством дипломат пытается отвлечь себя от дел, о которых приходится думать постоянно. Из-под его пера вышли в свет различные книги и публикации — как в соавторстве, так и мемуары, например, «Враг народа».Как-то Рогозин выставил на своей странице в интернете музыкальное произведение «Ленка — голая коленка». Затем опубликовал видеоролик, в котором мелодия слышна на фоне видеоряда кинолент периода советских времен. Дипломат в соцсетях рассказал, как сочинил песенку по дороге на Байконур. Музыкальное оформление наложил композитор Андрей Ктитарев.На официальном портале «Роскосмоса» размещены музыкальные композиции, созданные при участии руководителя:«Над Россией»;«Рвем небо мы в клочья»;«Над Землей летит корабль»;«Танцы в небе»;«Не стреляй!».Достойное место в музыкальной коллекции занимают песни «Приднестровье, мы с тобой одной крови!»; «Жареный баран»; «Перевал Дятлова»; «Пролетаю над Россией»; «Белый город».В 2022 году Дмитрию Олеговичу Рогозину исполняется 59 лет. Карьера дипломата и политика оставила яркий след в российской истории. На посту руководителя «Роскосмоса» приходится решать такие вопросы, как замена спутниковой системы навигации, сотрудничество с Китаем в плане пилотируемой космонавтики, создание боевых комплексов стратегического назначения.