Егор Крид добился победы кровью

Рэпер Егор Крид рассказал, чего стоила победа его подопечной. Вчера на Первом канале состоялся финал девятого сезона шоу «Голос.Дети». Выпуск, в котором определился победитель проекта, получился очень эмоциональным. Главный приз — статуэтка и миллион рублей — достался самой юной участнице шоу Аделии Загребиной, наставником которой был Егор Крид. На сцене все выглядит ярко и празднично, но за кулисами происходило всякое, участникам пришлось преодолевать себя. Так, Егор Крид рассказал, как нелегко далась победа его подопечной в борьбе за главный приз «Голоса. Дети». Девочка болела, но репетировала и достойно выступила в финале. «За несколько дней до финала Аделька начала терять голос. Заболела, захрипела, при этом продолжала каждодневные репетиции, выступления, распевки и так далее. Мы пытались ее уберечь, как только могли, но она ребенок, который хочет постоянно петь, репетировать, и с этим ничего не сделаешь», — отметил Егор Крид.Егор Крид - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вчера утром, в день финала (финальная репетиция предыдущим днем закончилась в 23:00), у нее пошла кровь из носа от перенапряжения, и вся белая майка для номера была запачкана. Мама Адели отнесла ее поспать в машину перед выступлением… Я сидел расстроенный и понимал, что скорее всего сейчас увижу слезы малышки и слезы детей нашей команды - и бум… Адель обыгрывает всех! Жаль, камеры не показали, как я прыгал от радости», — поделился музыкант в своем личном блоге. Напомним, всего в суперфинал удалось пробиться трем участникам из девяти детей, которые дошли до последнего этапа. Первым шанс на победу в проекте получил казахский 11-летний вокалист Сагын Омирбайулы из команды Полины Гагариной, исполнивший хит «Очи черные». Второй суперфиналисткой стала подопечная рэпера Басты - 12-летняя София Олареско из Сургута. Она вернулась в шоу после вылета за счет доптура и смогла доказать, что достойна бороться за главный приз. А третьей претенденткой на звание победительницы стала Аделия Загребина.