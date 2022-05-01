Филипп Киркоров переживает за сына
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Филипп Киркоров переживает за сына

Филипп Киркоров переживает за сына
Певец Филипп Киркоров считает, что из его сына можно вить веревки. Артист в честь своего 55-летнего юбилея ответил на вопрос о наследниках. Знаменитость отметил, что опасения вызывает у него только сын. Напомним, у Филиппа Бедросовича двое детей: сын Мартин и дочка Алла-Виктория. Своих детей артист старается развивать, но при этом щедро поощрять за старания. Артист не мешает детям самим выбирать профессию. Однако Киркоров не хотел бы, чтобы наследники пошли по его стопам.
Филипп Киркоров с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, сын и дочь поп-короля отличаются друг от друга по характеру. «За Аллу–Викторию я не волнуюсь, она меня не подведет, она свое возьмет. А вот Мартин может попасть. Потому что он красавчик, а из этих красавчиков можно вить веревки», — заявил артист в документальном фильме «Без мантии. Все тайны поп-короля» для канала «Муз-ТВ». Напомним, ранее Филиппа Киркорова поздравила певица Валерия. Знаменитость показала одно из своих любимых фото с именинником. Знаменитости позировали в перерыве между съемками шоу «Маска».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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