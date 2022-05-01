Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

12:55  Автор: Варвара Комарова



Посещение голливудской актрисой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли украинского Львова противоречит принципам нейтральности организации: точно такие же беженцы есть в регионах России, но к ним международные институции никого не направляют. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее СМИ сообщали, что американская актриса Анджелина Джоли, являющаяся спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила Львов.

«Интересно, в каком статусе Анжелина Джоли посещает Львов: как посол доброй воли ООН или кавалерственная дама Великобритании? Этот титул американка получила от Елизаветы II за службу интересам внешней политики королевства. Очень похоже, что службу этим интересам Джоли ставит выше гуманитарных принципов ООН», — написал Горелкин.

По его словам, не смысла задаваться вопросом, где посол доброй воли была все восемь лет, пока в Донбассе развивался конфликт. Ее поездка во Львов направлена исключительно на создание громкого инфоповода, уверен парламентарий.

«А ООН делает вид, что так и должно быть. Не отправляет кавалерственную даму к точно таким же беженцам, например, в Белгородскую область — хотя, по идее, должна быть над схваткой, быть объективной, сохранять нейтралитет. К сожалению, ряд международных организаций нативно работают инструментами в информационной войне. По примеру мейнстримовых западных платформ», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Россию были эвакуированы более миллиона человек из зоны конфликта на Украине, из которых более 183 тысяч — дети. В регионах страны действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев.

На что имеют право беженцы и как получить этот статус




#Украина #беженцы #ООН

Ещё материалы: Антон Горелкин


102
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 3-6 мая + релизы в Game Pass
Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 3-6 мая + релизы в
Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам
Алексей Панин сошел с ума и предложил раздать Россию по кусочкам
Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына со своим портретом в руках
Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына со своим портретом в
Самые лучшие и самые худшие черты характера Овна
Самые лучшие и самые худшие черты характера Овна
Филипп Киркоров переживает за сына
Филипп Киркоров переживает за сына
Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке
Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке
Катерина Шпица с новой прической показала себя поклонникам
Катерина Шпица с новой прической показала себя поклонникам

Топ на сегодня

Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Давид Манукян скрывает новую девушку
Давид Манукян скрывает новую девушку
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе

Еще по теме

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в городе Азрак
СМИ назвали амбиции Джоли в ООН причиной развода с Питтом
Анджелина Джоли выступила с пламенной речью на конференции ООН
Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев