Горелкин прокомментировал визит актрисы Джоли во Львов

12:55 Автор: Варвара Комарова

Посещение голливудской актрисой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли украинского Львова противоречит принципам нейтральности организации: точно такие же беженцы есть в регионах России, но к ним международные институции никого не направляют. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее СМИ сообщали, что американская актриса Анджелина Джоли, являющаяся спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила Львов.

«Интересно, в каком статусе Анжелина Джоли посещает Львов: как посол доброй воли ООН или кавалерственная дама Великобритании? Этот титул американка получила от Елизаветы II за службу интересам внешней политики королевства. Очень похоже, что службу этим интересам Джоли ставит выше гуманитарных принципов ООН», — написал Горелкин.

По его словам, не смысла задаваться вопросом, где посол доброй воли была все восемь лет, пока в Донбассе развивался конфликт. Ее поездка во Львов направлена исключительно на создание громкого инфоповода, уверен парламентарий.

«А ООН делает вид, что так и должно быть. Не отправляет кавалерственную даму к точно таким же беженцам, например, в Белгородскую область — хотя, по идее, должна быть над схваткой, быть объективной, сохранять нейтралитет. К сожалению, ряд международных организаций нативно работают инструментами в информационной войне. По примеру мейнстримовых западных платформ», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что в Россию были эвакуированы более миллиона человек из зоны конфликта на Украине, из которых более 183 тысяч — дети. В регионах страны действует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения беженцев.

На что имеют право беженцы и как получить этот статус

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