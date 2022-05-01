Хаматова и Дапкунайте поужинали в дорогом ресторане в Латвии

Актрисы Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте эмигрировали из России. Подруги встретились в одном из ресторанов Риги. Многие звезды давно уже перебрались за рубеж и обосновались там на постоянной основе. Другие же отправились на запланированные каникулы, отпуск или лечение. Как бы то ни было, любой отъезд вызывает у общественности массу негодований. Вслед за Чулпан Хаматовой, Россию покинула Ингеборга Дапкунайте. Сначала было известно, что актриса улетела в Бельгию, где живут ее родные. Также литовская звезда высказала сожаление о том, что не уехала из РФ раньше. «Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — объяснила 59-летняя исполнительница главной роли в фильме «Утомленные солнцем».Кроме того, знаменитость призналась, что всегда чувствовала себя в России гостем. Но вместе с тем она выразила благодарность всем поклонникам и зрителям. Ингеборга любит путешествовать, а потому в Брюсселе она пробыла недолго. Уже сегодня очевидцы засекли ее в Латвии вместе с коллегой по цеху Чулпан Хаматовой.Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте после ужина в ресторане Как известно, актрисы давно дружат. По всей видимости, общие взгляды сблизили их еще больше. Сейчас эмигрантки проводят время вместе. Недавно они были замечены в одном из ресторанов Риги. Женщины обнимались и выглядели непринужденно и расслаблено. Дапкунайте, известная преимущественно по ролям в российских фильмах, сообщала, что больше не планирует возвращаться в страну.