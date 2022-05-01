Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты

Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты


Анонсированная пару лет назад новая часть Forza Motorsport пока не имеет даты релиза, но инсайдеры сообщают, что в этом году о проекте будет много информации. Не исключено, что релиз игры тоже состоится в этом году. Напомним, разработчики новой Forza Motorsport обещают, что это будет настоящий перезапуск серии для нового поколения консолей Xbox.

Согласно данным известного игрового инсайдера Джеза Кордена, которые он озвучил в рамках подкаста на этой неделе, новая Forza Motorsport уже тестируется лидерами мнений. Он отмечает, что бета-версия Forza Motorsport уже находится в неплохом состоянии, как сообщают другие журналисты, которые тестируют гоночный симулятор. По его информации, разработчики намерены выпустить проект в 2023 году, а точную дату релиза могут объявить уже на конференции Xbox, которая состоится 12 июня. Инсайдеры ранее говорили, что игра выйдет в сентябре-октябре 2022 года.


Watch this video on YouTube

Напомним, что Turn 10 ранее предлагала протестировать новую Forza Motorsport даже некоторым игрокам, которые записались в программу инсайдеров.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы

Топ на сегодня

Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и
Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass
Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass

Еще по теме

Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022
Инсайдер считает, что новая Forza Motorsport выйдет в сентябре-октябре 2022 года
Графическое сравнение Forza Motorsport 7 и Gran Turismo 7
Инсайдеры обозначили сроки релиза эксклюзивов Xbox