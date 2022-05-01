Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты

Вадим Карасев





Анонсированная пару лет назад новая часть Forza Motorsport пока не имеет даты релиза, но инсайдеры сообщают, что в этом году о проекте будет много информации. Не исключено, что релиз игры тоже состоится в этом году. Напомним, разработчики новой Forza Motorsport обещают, что это будет настоящий перезапуск серии для нового поколения консолей Xbox.

Согласно данным известного игрового инсайдера Джеза Кордена, которые он озвучил в рамках подкаста на этой неделе, новая Forza Motorsport уже тестируется лидерами мнений. Он отмечает, что бета-версия Forza Motorsport уже находится в неплохом состоянии, как сообщают другие журналисты, которые тестируют гоночный симулятор. По его информации, разработчики намерены выпустить проект в 2023 году, а точную дату релиза могут объявить уже на конференции Xbox, которая состоится 12 июня. Инсайдеры ранее говорили, что игра выйдет в сентябре-октябре 2022 года.

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Напомним, что Turn 10 ранее предлагала протестировать новую Forza Motorsport даже некоторым игрокам, которые записались в программу инсайдеров.