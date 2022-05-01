Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным

54-летняя актриса и ведущая Яна Поплавская уже 7 лет счастливо живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 15 моложе нее. Яна счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, несмотря на солидную разницу в возрасте — 15 лет. В конце апреля пара отметила очередную годовщину. «Сегодня 7 лет нашей семье! Мы познакомились в далеком 2007 году и я представить себе не могла,что мы будем очень счастливой семьей! Я умею мечтать, мечтать, представляя себе что-то, как будто я вижу кино, в котором воплощаются мои мечтания. У меня нет волшебной палочки, о которой я мечтала в детстве, но жизнь как волшебник даёт мне то, что мне действительно нужно, важно и ценно. Я благодарный мечтатель. Спасибо за все!», - написала актриса.Яна Поплавская и Евгений Яковлев «Любовь живет только с вниманием, постоянным погружением в тех кто вам дорог. На все нужно время, а на любовь нужно очень много времени. Если меня спросят в конце моего пути «На что вы потратили свою жизнь?» Надеюсь я смогу ответить «На любовь!» ❤️», — поделилась радостью Поплавская. «Яночка, у такой замечательной женщины, красавицы с открытым, добрым ❤ иначе и быть не может, Вас невозможно не любить!👌🥰 С годовщиной Вашего счастья, с "шерстяной" свадьбой!🤗💐», «Вы очень похожи друг на друга...это судьба!», «Красивая пара! Пусть у вас будет как можно больше времени на любовь! Будьте счастливы!😍», «Поздравляю от всей души Вас с годовщиной! Пусть ничто не омрачает Вашу семейную счастливую жизнь. ❤️❤️🔥», - пожелали поклонники. Правда, влюбленные пока не расписаны. Евгений шесть раз делал Яне предложение, но получал от возлюбленной отказ. И лишь пару лет назад Поплавская согласилась на свадьбу, но вмешалась эпидемия коронавируса, и важное событие отложили. Но знакомые пары уверены: они скоро поженятся.