Эти 12 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 3-6 мая + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 3 по 6 мая, на приставках Xbox запланировано не так уж много релизов — чуть больше десятка. Выходит пара ожидаемых инди-проектов, многие из которых будут сразу доступны подписчикам Game Pass. В целом, список релизов на следующую неделю на Xbox выглядит так:

Game Pass

PictoQuest (3 мая)Evasion From Hell (3 мая)Loot River (3 мая)Slap The Rocks (4 мая)Wildcat Gun Machine (4 мая)X-Force Genesis (4 мая)Best Month Ever! (5 мая)Citizen Sleeper (5 мая)Rifftrax: The Game (5 мая)Trek to Yomi (5 мая)Elemental War 2 (6 мая)Source of Madness (6 мая)

Уже известно о 3 играх, которые на следующей неделе присоединятся к Game Pass:

Loot River (3 мая)Citizen Sleeper (5 мая)Trek to Yomi (5 мая)

Отметим, что ходят слухи о выходе в Game Pass на следующей неделе еще FIFA 22 и Battlefield 2042, плюс Microsoft явно анонсирует пару сюрпризов.