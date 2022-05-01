Катерина Шпица с новой прической показала себя поклонникам

36-летняя актриса Катерина Шпица поделилась фото, на котором позирует с кудряшками. Правда, прическа была сделана для роли. Звезда «Поддубного» ведет активный образ жизни. Катерина снимается в кино и гастролирует по городам и весям России. Артистка с начала года уже посетила Сочи, Пермь, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Перед тем, как уехать из Питера, Шпица совершила бьюти-преображение. Катерина предстала в белой футболке с черной кофтой и светлыми джинсами. В Петербурге стоит холодная погода. Чтобы не замерзнуть, актриса утеплилась красным длинным пуховиком, дополнив образ солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз».Катерина Шпица Шпица подошла к зеркалу в гримерной. За спиной артистки остался художник по гриму Артем Демидов. Обычно прямые или уложенные волнами локоны Катерины стали упругими объемными кудрями. Пряди зафиксировали в высокую прическу. Оказавшись в «Пулково», Катерина заверила, что даст волю волосам. «Типичная ситуация: отснялась — и прямо с площадки в аэропорт. Прическу разбирать буду в полете, металлоискатель миновала успешно», — объяснила артистка.Катерина Шпица Поклонники не поскупились на комплименты. «Классная прическа! Тебе очень идет!», «Ну какова красота!», «Смотрится, как переваренные макароны, но мне нравится!», «Самая красивая!», «Симпатичные кудряшки!», «Катя с любой прической праздник», «Не надо разбирать! Хорошенькая», «В любом образе красотулька», — высказались пользователи. Катерина все же разобрала сложную укладку. Она снялась на перроне вокзала в Ухте, а затем появилась в городе Инта Республики Коми.