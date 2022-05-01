Княгиня Монако Шарлен впервые появилась на публике после болезни

Вадим Карасев

30 апреля княгиня Монако Шарлен вместе с мужем князем Альбером II и детьми посетила мотогонки чемпионата мира "Формула Е" — это ее первое официальное появление на публике после перенесенной болезни.

Шарлен вышла на трибуну в сером брючном костюме, строгий образ дополняли черные туфли-лодочки и бриллиантовые серьги-пусеты.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми

Напомним,что Альбера и Шарлен почти не видели вместе с тех пор, как княгиня провела несколько месяцев на своей родине, в Южной Африке, где она подхватила тяжелую лор-инфекцию и перенесла несколько операций. Почти сразу после воссоединения с семьей в ноябре Шарлен вновь покинула княжество, чтобы продолжить лечение за границей.





Из-за ее долгого отсутствия в Монако по сети поползли слухи, что в браке Альбера и Шарлен не все благополучно. Сторонники этой теории находят ее подтверждение в том, что Шарлен выглядела осунувшейся как на семейных фотографиях, которые недавно были опубликованы в честь Пасхи, так и в этот раз на гонках. Впрочем, некоторые интернет-пользователи считают, что она просто не до конца оправилась после болезни.

Ольга Петелина