Ксения Бородина прошлась по мужским пиписькам

Ведущая Ксения Бородина заявила, что мужчинам свое достоинство следует держать при жене, а не любовнице. За плечами у известной телеведущей — два развода. Расставание со вторым супругом Курбаном Омаровым год назад далось Бородиной непросто. Она долго готовилась к тому, чтобы подать на развод. В прошлом году после шести лет брака Ксения Бородина рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым. И по сей день тема развода остается для телеведущей животрепещущей. Периодически она рассуждает в соцсетях по поводу расставания и измен. Вот и в этот раз Бородина поделилась с подписчиками мыслями на этот счет. Она попросила не называть ее лицом развода. «Сегодня обсуждали в одном чате, как мужья (бывшие) моих знакомых и подруг, которые решились развестись, говорят им: «ну все понятно, вы так оперились и подали на развод, потому что посмотрели на Бородину и решили тоже, ну посмотрим, куда этот путь приведет». Мужики, вы серьезно? Мой путь? А, может, вы свои пиписьки держали при себе и путь был бы другой и семьи были крепкие», — высказалась Бородина.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» 39-летняя телезвезда добавила, что в стране давно отменили крепостное право и женщины давно научились быть самостоятельными и решать, хотят они что-то терпеть в отношениях или нет. По ее словам, главная причина развода в ее окружении — это регулярные измены мужчин. «Женщины сумели решить для себя, хотят они что-то терпеть или не хотят, а тут не просто что-то, а именно рога, неуважение, подлость, вранье. Не хотят и правильно делают, давно не для соседей живем. Я не лицо развода, я лицо выбора! Когда ты знаешь себе цену, любишь себя и уважаешь», — заключила Ксения. Отметим, что Бородина уже не раз намекала, что с Омаровым она развелась из-за его неверности. Звезда также говорила, что не станет раскрывать публике всю правду о семейной жизни с бизнесменом ради общей дочери Теоны.