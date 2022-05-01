Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
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Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой

Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Ведущая и журналистка Ксения Собчак прошлась по артистке. Бизнесвумен – не только телеведущая, журналист, но и блогер. Женщина активно развивает социальные сети. Например, в своем Telegram-канале она постоянно делится какими-то новостями, своими мыслями, а также нередко подшучивает над коллегами по шоу-бизнесу. Накануне она выложила забавное видео с участием Ольги Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» записывала видео-обращение к подписчикам, увлеченно рассказывая о чем-то. По всей видимости, она отчитывалась о посещении светского мероприятия. Ксения же иронично подписала ролик: «Со стороны Ольга Бузова, записывающая сторис, выглядит, как человек, разговаривающий с зеркальцем».
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многие пользователи сети посмеялись над выставленной в нелепом виде теледивой. «Ахаха», «Ксения, найдите ей мужа, чтобы она ребенка хоть родила», «Кривляка», «Ничего, что она другим может мешать?», «Рядом с мужчиной сидит женщина красивая, стильная, сзади тоже симпатичная и обезьянка Бузова с телефончиком. Собчак как всегда троллит», «Не поржал над Бузовой – день прошел зря», – написали подписчики. Однако некоторые все же заступились за экс-ведущую «Дома-2». «Так выглядят все, когда пишут сторис», «А себя че не сняла?», – написали фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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