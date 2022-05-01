Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке
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Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке

Леру Кудрявцеву в обнимку с молодым мужем сфотографировали на прогулке
50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала семейную идиллию с Игорем Макаровым. Пара вместе провела выходной. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на телевидении и брала интервью у многих знаменитостей, включая Аллу Пугачеву, Наталью Подольскую и других артистов. Сама блондинка о личной жизни говорит редко. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные вместе уже почти 10 лет. У них подрастает трехлетняя дочка Мария. Обычно Лера предпочитает показывать наследницу, которая является ее главной отрадой. У телеведущей также подрастает маленький внук Лев. И несмотря на злопыхателей, она хвастается семейной идиллией. Хотя ранее блондинка признавалась, что страсть между ними с годами угасла. На этот раз Кудрявцева поделилась кадром, сделанным во время прогулки. Она предстала в алом спортивном костюме оверсайз в обнимку с мужем, который оделся с ней в одном стиле. Свой образ в ультрамариновом цвете он дополнил белой жилеткой. Они насладились вместе уикендом.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Поклонники восхитились парой. «Красивые! Будьте счастливы», «Модники», Получился триколор«, «Цвета огонь», «Ну до чего хорошие», «Лера просто сногсшибательная! Вообще не стареет», «Пара просто идеальное», «Лера только молодеет», «С таким мужем можно только цвести», «А дочка фотографировала?», «Как вы все-таки подходите друг другу», «Роскошная блондинка», — прокомментировали пост подписчики.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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