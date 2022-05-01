Лунный день сегодня 1 мая 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первый день мая. Этот день обещает быть светлым и радостным, но это не значит, что можно обойтись без рекомендаций астрологов. Ознакомьтесь с советами экспертов, чтобы не лишить себя удачи в это важное время.

Чтобы этот день прошел так, как надо вам, стоит в первую очередь помнить о позитивном настрое. Нужно творить добрые дела и дарить окружающим людям улыбки. Если в этот воскресный день вам предстоит работа или много дел, воспользуйтесь эффективным утренним ритуалом на повышение настроения и работоспособности.

Фаза Луны: растущая Луна в Тельце — время добиваться желаемого. Это не самый позитивный день из всех, но в нем точно есть толика чего-то хорошего и оптимистичного. Во 2 лунный день ночное светило еще не успело набрать силу, поэтому неплохо сочетается с энергией стихии Земли.

Магнитные бури 1 мая: геомагнитное поле Земли может быть неустойчивым в этот день вероятность буи чуть выше обычного.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий внешний вид;общение;романтика;домашние дела;просмотр фильмов;развлечения.разногласия;грусть;грубость.

Воскресенье и Луна в Тельце сочетаются наилучшим образом. В этот день хочется побыть дома, отдохнуть и расслабиться а Луна вам в этом как раз поможет. При желании можно взяться за какие-то несложные дела, потому что и тут ночное светило окажется на нашей с вами стороне. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что чистота и порядок дома помогут обрести уверенность и позитив. Протрите пыль, освежите зеркала и окна. Работайте над созданием уюта, красоты, украшайте свой дом.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Сегодня не самое лучшее время идти в визажисту, имиджмейкеру и парикмахеру, но при желании вы сможете создать новый образ. Если у вас запланирован сегодня выход в свет, постарайтесь выглядеть максимально красиво, доведя свою внешность до совершенства. Можете самостоятельно придумать себе новый образ, подобрать одежду и украшения, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Из украшений лучше выбирать платиновые изделия, так как они помогут вам как следует отдохнуть. Можно отдать предпочтение золоту, если день для вас является рабочим. Из камней лучше выбрать коралл, александрит или циркон.

Финансы и работа 1 мая

Растущая Луна в Тельце поддерживает любые начинания, делает нас сосредоточенными, легкими на подъем и целеустремленными. Поэтому все, кто сегодня работают, смогут существенно продвинуться в делах. Но, как обычно, на каждую бочку меда найдется ложка дегтя.





У текущего положения Луны есть уязвимость, которая может кому-то обойтись очень дорого. Ночное светило может спровоцировать желание потратить на себя любимых кучу денег. Держите себя в руках и ни в коем случае не тратьте больше денег, чем позволено бюджетом. В противном случае могут начаться финансовые проблемы.

Любовь и общение во 2 лунный день

Пока остальные сферы требуют четкого плана, сфера любви и отношений решительно против такого поворота событий. Творческий подход — лучшая стратегия на сегодня. Благодаря ему даже из сложных ситуаций будет выбраться гораздо проще. Можно неординарные свидания, делиться фантазиями и откровениями со второй половинкой. Луна в Тельце приветствует нежность.

Чем больше разница в возрасте с человеком, с которым вы ведете диалог, тем вероятнее появление разногласий. Конфликты маловероятны, но все равно стоит быть осторожнее. Сегодня нужно уважать чужое мнение. В противном случае ждите проблем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна в Тельце призывает нас творить добро, учиться замечать хорошее и наслаждаться красотой мира. Полезно будет смотреть фильмы о любви, читать интересные книги. Все это поможет восполнить силы и обрести вдохновение перед началом новой недели. Многих сегодня охватят страстные иллюзии и желание земных удовольствий.

Можно побаловать себя вкусной едой, а также вообще ничего не делать весь день. Расслабьтесь и подумайте о настоящем моменте, забыв о трудностях предстоящего будущего и о разочарованиях прошлого. Есть только этот момент — магический, сильный, добрый и яркий.