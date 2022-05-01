Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши

Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Стоимость замка артиста Максима Галкина оценивается в миллиарды. До отъезда в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин жили в замке, который шоумен построил в 2006 году в деревне Грязь. В наши дни строение оценивают в 10 млрд рублей. Стоимость складывается не только из-за расположения, пяти этажей и 2000 квадратов жилой площади. Внутренняя отделка замка заслуживает отдельного внимания. Известно, что в доме много предметов старины: резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры из муранского стекла.
Максим Галкин с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несколько лет назад «Комсомольская правда» писала  о том, что особенная гордость Галкин — библиотека. Дубовые стеллажи для хранения литературы делали вручную под заказ. Огромное помещение заполнено любимыми книгами артиста. В крыле, которое было отведено Алле Пугачевой, – мебель итальянских мастеров, пол из розового паркета, ванная на золоченых ножках из итальянского мрамора. Накануне стало известно, что замок у Галкина забрали. Слова шоумена озвучила его давняя подруга Маша Ефросинина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы
Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы

Топ на сегодня

Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и
Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass
Слух: Ubisoft+ скоро станет частью подписки Game Pass

Еще по теме

Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
Максим Галкин не позволил Алле Пугачевой исполнить детскую мечту
Аллу Пугачеву с детьми запечатлел в интерьерах замка Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин показали своих детей - сходство шокирует