Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши

Стоимость замка артиста Максима Галкина оценивается в миллиарды. До отъезда в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин жили в замке, который шоумен построил в 2006 году в деревне Грязь. В наши дни строение оценивают в 10 млрд рублей. Стоимость складывается не только из-за расположения, пяти этажей и 2000 квадратов жилой площади. Внутренняя отделка замка заслуживает отдельного внимания. Известно, что в доме много предметов старины: резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры из муранского стекла.Максим Галкин с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несколько лет назад «Комсомольская правда» писала о том, что особенная гордость Галкин — библиотека. Дубовые стеллажи для хранения литературы делали вручную под заказ. Огромное помещение заполнено любимыми книгами артиста. В крыле, которое было отведено Алле Пугачевой, – мебель итальянских мастеров, пол из розового паркета, ванная на золоченых ножках из итальянского мрамора. Накануне стало известно, что замок у Галкина забрали. Слова шоумена озвучила его давняя подруга Маша Ефросинина.