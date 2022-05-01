Малообеспеченные семьи получат новое пособие
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Малообеспеченные семьи получат новое пособие

Малообеспеченные семьи получат новое пособие

Тема: Выплаты и пособия


00:47  Автор: Ольга Шульга



Малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Это предполагает указ президента от 31 марта 2022 года.

Такая господдержка положена семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Подать заявление можно с 1 мая на портале госуслуг либо написать заявление в ПФР или МФЦ.

При назначении выплаты будут использовать комплексную оценку нуждаемости, то есть учитывать доходы и имущество семьи, а также занятость родителей.

Средства переведут сразу за апрель и май. Базовый размер пособия — 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после его получения среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то надбавку увеличат до 75 процентов от регионального минимума. Если этих средств снова окажется недостаточно, то выплату повысят до 100 процентов от прожиточного минимума. В среднем размер выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц — в зависимости от региона.

Законы, вступающие в силу с 1 мая




#деньги #семья


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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