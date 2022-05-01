Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
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Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»

Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»

Тема: Военная операция на Украине


19:24  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



С территории мариупольского комбината «Азовсталь» благодаря инициативе российского президента удалось вывести 80 мирных жителей, заявили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что в период «режима тишины» из жилых домов рядом с металлургическим комбинатом 30 апреля вышло две группы гражданских лиц численностью 25 и 21 человек. Затем корреспондент ТАСС сообщил с места событий об эвакуации еще 40 гражданских лиц.

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей. Подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины», — проинформировали в МИнобороны.

Люди были эвакуированы в Безыменное ДНР, где им были предоставлены ночлег, питание и медицинская помощь. Лица, пожелавшие выехать в подконтрольные Киеву районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста, добавили в ведомстве.

Минобороны РФ заявляло 25 апреля о прекращении боевых действий в районе «Азовстали» и подчеркнули, что российская сторона не чинит препятствий для выхода мирных жителей с территории металлургического комбината, однако националисты удерживают гражданское население в качестве «живого щита».

Перед этим президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказал отменить штурм завода.

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#Донбасс #Украина


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По материалам: pnp.ru

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