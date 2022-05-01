Муж Анастасии Макеевой зарабатывает миллионы

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за миллионера. В марте Роман заявил бывшей жене, что не может платить алименты, поскольку остался безработным. 50 евро — это максимум, чем он может помочь своим наследникам. В последнее время имя Анастасии Макеевой упоминается в прессе не в связи с профессиональной деятельностью, а в свете ее личной жизни. В прошлом году 40-летняя актриса в четвертый раз вышла замуж. Новым избранником стал строитель Роман Мальков, которого, как утверждают злые языки, Анастасия увела из семьи. От бывшей жены Светланы Мальковой у мужчины осталось четверо детей и именно они и вопросы их содержания — главный объект споров экс-супругов. Мальков, увлекшись новыми отношениями, не готов обеспечивать наследников. За несколько месяцев у него образовался долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей и погашать его он не спешит, ссылаясь на финансовые затруднения. Но, как выяснили журналисты, мужчина лукавит, говоря о нехватке денег на алименты, ведь его строительный бизнес приносит неплохие доходы.Анастасии Макеева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Мальков — единоличный собственник компании «И-Мет», оказывающей строительные услуги. И по итогам 2021 года фирма заработала в общей сложности 20 миллионов рублей, 11 миллионов из которых — чистая прибыль. Получается, что в месяц новый муж Макеевой зарабатывает около миллиона рублей. При этом с бывшей женой он бился буквально за каждую копейку. По решению суда Роман должен выплачивать в месяц по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, хотя он настаивал, что может платить не больше 11 тысяч рублей. При этом Светлана Малькова, которая недавно перебралась с тремя детьми из Словении в США, регулярно оплачивает алименты на содержание своего старшего 17-летнего сына, который решил остаться вместе с отцом и его новой женой. Женщина ранее признавалась, что ей и до этого приходилось буквально выбивать из экс-супруга деньги на содержание общих детей, сообщает «КП».