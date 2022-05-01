На Егора Крида наехали на вечеринке
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На Егора Крида наехали на вечеринке

На Егора Крида наехали на вечеринке
27-летний певец Егор Крид попал в неожиданную ситуацию. Артист попал в неприятную ситуацию. Певец столкнулся с резкой критикой в свой адрес. Исполнитель хита «Самая» принял предложение выступить на корпоративном мероприятии. Музыкант стал гостем празднования дня рождения 18-летней девушки. Рэпер успел исполнить семь песен на вечеринке, когда произошло непредвиденное. Крид оставил танцоров, а сам ненадолго отправился отдохнуть.
Кгор Крид - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» На сцену поднялась мама именинницы и внезапно послала Егора, используя нецензурную лексику. Женщина отметила, что подобное выступление точно не стоит потраченных на него пяти миллионов рублей. При этом она уверяла, что наставник детского «Голоса» не спел тех песен, которые его просили. Это и было основной причиной для недовольства со стороны заказчицы. Однако у Егора другая позиция. «Мы спели семь песен, и должны были немного отдохнуть. Потом по трек-листу шла «Девочка с картинки» вместе с поздравлением именинницы, но резко я вижу, как женщина приближается к сцене и начинает орать, посылая нас. Главная их претензия – не спеты были заявленные песни. Но я просто не успел их спеть. Вот переписка с моим менеджером Машей, где мы утвердили трек-лист на вечер, и просто не дошли до этих песен. Они еще потом машину мою – Lambo Urus — пытались испортить, и даже вылили бокал вина на фару», — посетовал Егор.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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