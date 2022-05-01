На военном объекте в Белгородской области произошел пожар
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На военном объекте в Белгородской области произошел пожар

На военном объекте в Белгородской области произошел пожар

16:16  Автор: Варвара Комарова



На территории объекта Минобороны РФ в Белгородской области произошел пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Возгорание зафиксировано на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков.

Новость дополняется



#в регионах #происшествия


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По материалам: pnp.ru

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