На военном объекте в Белгородской области произошел пожар
Сегодня, 16:35
16:16 Автор: Варвара Комарова
На территории объекта Минобороны РФ в Белгородской области произошел пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Возгорание зафиксировано на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа.
«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал Гладков.
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По материалам: pnp.ru