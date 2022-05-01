Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера

Актриса Наталья Рудова сделала громкое заявление. Недавно артистка показывала своим фанатам кадры со съемочной площадки одного из проектов, в котором она снимается вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен и телеведущий по-прежнему остается одним из самых загадочных персон в шоу-бизнесе, так как не говорит о личной жизни. Известно только, что он не состоит в официальном браке. Периодически фанаты спрашивают у Натальи Рудовой о ее личной жизни и, конечно же, о взаимоотношениях с Нагиевым.Наталья Рудова «Хотела бы замуж за Нагиева?» — поинтересовались фолловеры у актрисы. «Без фильтров»: 38-летняя Рудова показала, как выглядит на самом делеСнимком актриса поделилась в соцсети. «Думаю, что каждая девочка хотела бы замуж за того человека, которого любит очень и который любит ее так же сильно. Искренне желаю этого всем. Только любовь спасет этот мир», — философски ответила блондинка.