Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера
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Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера

Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера
Актриса Наталья Рудова сделала громкое заявление. Недавно артистка показывала своим фанатам кадры со съемочной площадки одного из проектов, в котором она снимается вместе с Дмитрием Нагиевым. Шоумен и телеведущий по-прежнему остается одним из самых загадочных персон в шоу-бизнесе, так как не говорит о личной жизни. Известно только, что он не состоит в официальном браке. Периодически фанаты спрашивают у Натальи Рудовой о ее личной жизни и, конечно же, о взаимоотношениях с Нагиевым.
Наталья Рудова «Хотела бы замуж за Нагиева?» — поинтересовались фолловеры у актрисы. «Без фильтров»: 38-летняя Рудова показала, как выглядит на самом делеСнимком актриса поделилась в соцсети. «Думаю, что каждая девочка хотела бы замуж за того человека, которого любит очень и который любит ее так же сильно. Искренне желаю этого всем. Только любовь спасет этот мир», — философски ответила блондинка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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